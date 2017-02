Miera nezamestnanosti v januári dosiahla 8,64 %

Medziročne bola miera nezamestnanosti minulý mesiac nižšia o 1,75 percen­tuálneho bodu. Informoval o tom generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič v pondelok na tlačovej besede.

Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 235 455 dispo­nibilných uchádzačov o zamestnanie. Oproti decembru minulého roka ide o pokles o 2 522 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 46 884 osôb.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na „péenke“ alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 10,05 %. Medzimesačne to znamenalo pokles o 0,11 percen­tuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 2,13 percen­tuálneho bodu.

Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval v januári 273 894 osôb. Oproti decembru vlaňajšieho roka je to pokles o 2 237 osôb, v porovnaní s januárom 2016 je to menej o 56 889 ľudí.