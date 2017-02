Minister podľa Beblavého koná pri VšZP netransparentne

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker koná podľa opozičného poslanca v tejto veci netransparentne a preukázateľne klame. Ide o Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach a Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach.

Tieto nemocnice sú 100-percentne vlastnené Slovenskou republikou. Ako vysvetlil v pondelok na tlačovej konferencii, v ozdravnom pláne VšZP, v jeho hlavnom texte, sa o takejto možnosti nič nehovorí. „Následne v prílohe číslo 6 je len tak stručne uvedené, navýšenie základného imania, nefinančne. To je všetko, žiadne zmienky o nemocniciach,“ poukázal nezaradený poslanec.

„Na tomto výbore nepadlo o pláne vložiť nemocnice ani slovo.“

Beblavý tiež pripomenul, že 2. a 8. februára rokoval parlamentný výbor pre zdravotníctvo o ozdravnom pláne VšZP. „Na tomto výbore nepadlo o pláne vložiť nemocnice ani slovo. To znamená, že ak minister hovorí, že transparentne informoval výbor o tom, že to chystá, že to robí, tak to jednoducho nie je pravda,“ vyhlásil Beblavý. Nezaradený poslanec poukazuje na to, že 2. februára, keď sa konal aj výbor, ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo tender na oceňovanie nemocníc, to podľa Beblavého znamená, že oficiálne začalo projekt. „A 7. februára, teda deň pred pokračovaním výboru, sa uskutočnila elektronická aukcia, na základe ktorej už v ten istý deň bola zmluva uzavretá,“ povedal Beblavý, podľa ktorého 8. februára už minister vedel o začiatku oceňovania nemocníc, napriek tomu výbor neinformoval.

Beblavý trvá na tom, že prevod akcií je jednoznačné odštátnenie. „Tieto akcie prestávajú byť predmetom verejného práva, keď ich vlastní štát a stávajú sa predmetom súkromného práva, keď ich vlastní akciová spoločnosť, ktorú samotnú vlastní štát, ale to už z právneho hľadiska je úplne nepodstatné,“ zdôraznil poslanec. Opätovne preto vyzýva predsedu vlády Roberta Fica, aby tento proces zastavil.

Rezort má úprimný záujem konať v záujme občanov, tvrdí ministerstvo

Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová v reakcii uviedla, že rezort zdravot­níctva má úprimný záujem konať v záujme občanov tejto krajiny, a preto preferuje vecnú a transparentnú diskusiu o reálnych riešeniach, ktoré pomôžu stabilizovať Všeobecnú zdravotnú poisťovňu.

„Do konca februára plánujeme vytvoriť pracovnú skupinu a účasť v nej ponúkame aj pánovi poslancovi Beblavému. Sme pripravení diskutovať o všetkých možných a v praxi realizovateľných riešeniach,“ uzavrela.

Minister zdravotníctva ešte minulý týždeň označil vyhlásenia nezaradeného poslanca o odštátnení štyroch nemocníc za nezmysly. Podľa Druckera je vysoko nezodpovedné, že takýmto spôsobom dezinformuje a podsúva informácie. Ako povedal minulý štvrtok na brífingu, „dvere na ministerstve zdravotníctva sú otvorené“. „Ak niekto má záujem dovysvetliť veci, informovať sa, sme pripravení. Určite toto uprednostňujem pred takýmto mediálnym pingpongom,“ dodal.

Drucker pripomenul, že VšZP zaznamenala za minulý rok stratu zhruba 200 miliónov eur, čo znamená, že jej vlastné imanie je v mínuse 80 miliónov eur. „Týchto mínus 80 miliónov je dôvodom, prečo je v ozdravnom pláne. Pokiaľ bude mať záporné vlastné imanie, dovtedy bude v ozdravnom pláne,“ doplnil minister.

Podľa Druckera je nutné stabilizovať vlastné imanie

Šéf rezortu zdravotníctva vys­vetlil, že aj keď ušetrí VšZP 115 miliónov eur na nákladoch, aj keď by do nej prišlo ďalších 100 miliónov eur z výnosov a 60 miliónov eur z úveru, aj tak bude mať záporné vlastné imanie. „Ak aj pripustím, že Všeobecná zdravotná poisťovňa začne vykazovať zisk od roku 2018 na úrovni 10, 12 miliónov eur, tak nám potrvá zhruba 16 rokov, kým splatíme túto stratu. Ak pripočítam už terajšie dva roky, tak to 18 rokov chceme mať zdravotnú poisťovňu vystavenú ozdravnému plánu?“ pýta sa Drucker.

Minister povedal, že ak „diskutujeme o možnosti, ako čo najrýchlejšie dostať VšZP spod ozdravného plánu, znamená to, že musíme stabilizovať vlastné imanie“. „Na toto slúži napríklad aj možnosť vloženia časti akcií, povedzme našich národných srdcovo-cievnych ústavov, ktoré sú vlastnené 100-percentne Slovenskou republikou,“ konštatoval s tým, že sa nemení manažérska kontrola.