Most-Híd a SMK prerušili ticho

Konkrétne výsledky zatiaľ Béla Bugár a József Menyhárt nedosiahli, je tak predčasné hovoriť o tom, že obe strany vytvoria v jesenných župných voľbách na južnom Slovensku spoločné koalície. Ďalšie stretnutie má byť zhruba o mesiac. Medzitým budú o prípadnej spolupráci hovoriť na úrovni krajov a okresov.

K tomuto rokovaniu viedla dlhá cesta. Bugár odišiel z SMK v roku 2009. Dnes je jeho strana Most-Híd súčasťou vládnej koalície, vo voľbách dosiahla 6,5 percenta hlasov, v súčasnosti sú jej preferencie približne rovnaké. SMK od roku 2010 nie je v parlamente, skončila väčšinou s výsledkom okolo 4 percent, teda tesne pred bránami Národnej rady. Trikrát už zmenila predsedu, na preferenciách sa to však neodráža, ani s novým vedením by sa teraz nedostala do parlamentu.

Líder Mostu-Híd Bugár pre Pravdu k schôdzke povedal, že zatiaľ sa ešte nedá hovoriť o posune v otázke spoločného postupu v župných voľbách. „,Vysvetlili sme si stanoviská. SMK si nemyslí, že by sme mali ísť všade spolu. V niektorých krajoch majú okresné organizácie, ktoré s tým nesúhlasia. My zase tvrdíme, že ak bude čo i len jeden kraj, kde budeme proti sebe kampaňovať, neodstránia sa tým disproporcie pri spolupráci,“ uviedol Bugár.

Podľa SMK bude dôležité, na čom sa dohodnú zástupcovia strany s Mostom-Híd v regiónoch, či chcú teda spolupracovať a v akej forme. „Čo kraj, to iný problém a iné riešenie a iná politická situácia. Takže sa nedá urobiť spoločný postup na jednotlivé kraje. My sme decentralizovaná strana, pre nás je dôležité, aký názor majú na veci na nižších úrovniach,“ vyhlásil predseda Republikovej rady SMK Péter Őry.



Predseda SMK József Menyhárt.

Most-Híd ešte vlani v marci po parlamentných voľbách pozval na stretnutie vedenie SMK. Tá však odmietla prísť. Pri formovaní vládnej koalície SMK označila SNS za neprijateľnú a navrhla rokovania odložiť. Rozhovory sa teda neuskutočnili, aj keď Bugár opakoval, že pozvanie stále trvá.

„Po roku sme si sadli k spoločnému stolu v otázkach, ktoré sa týkajú našej komunity. Pozitívne bolo, že sa vôbec rokovalo,“ komentoval piatkové stretnutie Őry.

Ako uviedol Bugár, počas minulotýždňového stretnutia došlo k dohode, že v župnej kampani a aj mimo nej nebudú zástupcovia obidvoch politických subjektov používať metódu zosmiešňovania alebo robiť kampaň proti druhej strane. Podľa Őryho SMK je mimoparlamentná strana a kritika vládnej politiky je na mieste. „Hovorili sme však o tom, že pod úroveň etiky by sa nemalo komunikovať,“ dodal Őry.

Od konfliktu v roku 2009 sú medzi oboma tábormi napäté vzťahy a tuhý boj s neférovými praktikami o voliča maďarskej národnosti. Do odchodu Bugára dosahovala jednotná SMK v parlamentných voľbách vyše 11 percent. Ponovembrová história maďarských strán nebola jednoduchá. Pôvodne existovali tri strany, ktoré sa neskôr pod tlakom likvidačného Mečiarovho volebného zákona spojili do jedného subjektu SMK.

Tohtoročné župné voľby budú testom, či sú Most-Híd a SMK schopné užšej spolupráce nielen v regiónoch, ale v budúcnosti aj na republikovej úrovni.