Matica sa podpísala pod škandalózne video

Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč (na snímke z roku 2014) tvrdí, že na videu nepracoval nijaký historik, ale je spracované ako umelecké dielo. Autor: SITA, Martin Havran

Asi päťminútový dokument s názvom Bez 14. marca špekuluje, čo by sa dialo, keby sa Slováci vzopreli Hitlerovi a Slovenský štát by nevznikol. V polovici februára sa objavil na youtube.com. „Beneš by už sedel v teplučkom Londýne, Tiso by ostal bánovským farárom, Husák by zrejme ušiel do Moskvy. A čo národ, naši starí otcovia a staré mamy? A aký by bol osud Židov?“ hovorí sa v upútavke na film s dobovými zábermi z vojnových rokov.

„Ak by nebol Slovenský štát a osobne Tiso, Ďurčanský a Čatloš húževnato nebránili aspoň akú-takú suverenitu a bojaschopnú armádu, bolo by Slovenské národné povstanie? A čo by sa stalo so Slovenskom po vojne bez Slovenského národného povstania? Uznal by Beneš a prostredníctvom neho svet, že existuje nejaký slovenský národ?“ takéto otázky sa objavujú vo filme.

Komentár ďalej uvádza, že Slovensko by z južnej strany zabralo Maďarsko, zo severnej Poľsko a zo západu Česko.

Riaditeľ Múzea SNP Banská Bystrica Stanislav Mičev tvrdí, že takéto tvrdenie je deformácia výkladu dejín. „Je to holý nezmysel rozprávať, čo by sa bolo stalo, keby… To je neprípustná záležitosť takto riešiť dejiny,“ povedal Mičev.

Ak podľa neho porovnávame osud Židov v Protektoráte, v Poľsku, v Maďarsku s osudmi Židov na Slovensku, tak v týchto prvých troch spomínaných krajinách ich životy zničili nacisti a u nás to bola úloha našich. Slovenský štát deportoval okolo 70-tisíc ľudí do nacistických vyhladzovacích táborov. „To je ten základný problém. V klipe nebolo spomenuté ,našimi vlastnými silami‘, ,zo Slovenského štátu‘, ,čiastočne z našej iniciatívy‘. V Nemecku, Poľsku aj Maďarsku to riešili nacisti,“ dodal. Pripomenul, že napríklad Bulhari nevyviezli ani jedného Žida do koncentračného tábora a boli tiež nacistickým spojencom. Naši dokonca platili 500 ríšskych mariek za jedného Žida. Ešte takto robili aj Chorváti, ale tí platili len 30.

Mičeva tiež rozčúlilo tvrdenie, že keby sme nevyhlásili Slovenský štát, tak by nás rozdelili medzi Maďarsko a Poľsko, to sú podľa neho hlúposti. „Čo tým chceli v dokumente povedať, že by zanikol slovenský národ? To je téza, ktorú používal Tiso ešte na konci vojny. Keby neboli vyhlásili Slovenský štát, tak slovenský národ zanikne. Česi boli okupovaní a zanikli? Poliaci boli okupovaní a zanikli? Čo sú to za hlúposti. To sú neobhájiteľné tézy,“ skonštatoval šéf múzea.

Vedenie Matice by sa podľa neho malo zamyslieť, či toto je cesta, ktorou chce ísť ďalej. „Podľa mňa týmto napomáhajú extrémistickým skupinám,“ doplnil Mičev.

Historik Dušan Kováč si myslí, že tento dokument je postavený na špekuláciách, ktoré nemajú so serióznou historiografiou nič spoločné. „V pozadí je, samozrejme, obrana Slovenského štátu. Nepokúša sa odpovedať podobným spôsobom, a tentoraz by to bolo historicky korektné, že čo sa stalo s národmi, ktoré Hitler podmanil priamo, okupoval?“ kladie otázku Kováč. Komicky podľa neho vyznieva zrejme najnovšia obhajoba Slovenského štátu vetou, že bez 14. marca by nebolo ani SNP. „To je naozaj perlička, ktorá sa bude teraz opakovať. Tento dokument chce poučovať, ale on vlastne zabáva,“ dodal.

Matica slovenská uvádza, že nejde o vedecký výstup v rámci Matice. Video vzniklo v rámci série populárno-vedeckých osvetových klipov. „Popri reportážnych videách o matičných aktivitách sa pripravujú aj videodokumenty dotýkajúce sa najrozličnejších zabúdaných či neznámych udalostí a osobností slovenských dejín,“ uviedol predseda Matice slovenskej Marián Tkáč. Na videu podľa neho nepracoval nijaký historik, je spracované ako umelecké dielo a ako osvetová vedecko-popularizačná prá­ca.

Videofilmy vo formáte „najviac 5 minút“ sú podľa Tkáča nízkonákladové, každý stojí len niekoľko desiatok eur. Niektoré hradia sponzori, niektoré z matičných zdrojov.

Dokument odsudzuje aj ministerstvo kultúry. „Nevhodne relativizuje zodpovednosť Slovenského štátu za osud slovenských Židov a rovnako nevhodne až absurdne navodzuje dojem, že SNP by vlastne nebolo, ak by nevznikol Slovenský štát,“ zhodnotil hovorca rezortu Jozef Bednár s tým, že Matica slovenská je podľa osobitného zákona nezávislá ustanovizeň, ktorá plne zodpovedá za svoju činnosť.

Matica napríklad v roku 2015 dostala štátnu dotáciu asi 1,5 milióna eur. Podľa Bednára na tieto peniaze ministerstvo siahnuť nemôže, pretože sú účelovo viazané. „Toto video nebolo vyrobené z účelovej štátnej dotácie,“ podotkol hovorca rezortu.