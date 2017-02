Platan z Budatína bojuje o titul Európsky strom roka

Upútal príbehom. Košatý a mohutný platan rastie vedno s malým, chorým a bútľavým bratom. Úplne rozdielni bratia, ktorí sú koreňmi neoddeliteľne previazaní a navzájom sa podporujú v dobrom i zlom. Víťazstvo v národnom kole Strom roka prinieslo aj finančný príspevok, a práve z týchto peňazí by mal byť odborne ošetrený práve chorý strom.

Príbeh zaujal aj známeho „lovca stromov“ a podporovateľa ankety Roba McBrida z Veľkej Británie, ktorý si minulý týždeň osobne prišiel pozrieť strom, park i hrad do Budatína pri Žiline. „Budatínsky platan je výnimočný svojím príbehom i tým, že popri starostlivosti o pamiatku, akou je Budatínsky hrad, sa pracovníci múzea príkladne starajú aj o nádherný park v anglickom štýle, v ktorom tento jedinečný strom vyrastá už takmer 300 rokov,“ cituje lovca stromov Považské múzeum v Žiline.

Platan javorolistý sa do parku dostal, keď sa vtedajší majiteľ Budatínskeho panstva gróf Ján Suňog rozhodol, že dá upraviť park v okolí hradu. „Park pri Budatínskom hrade existuje už od polovice 17. storočia, ale v roku 1745 prebehli veľké úpravy, na ktorých sa podieľal aj sliezsky záhradník Ján František Roder. Takže máme zdokumentovaný začiatok života tohto veľkého mohutného stromu a všetky udalosti, ktoré sa odohrali buď v hrade, alebo jeho okolí, či to boli veľké potopy, požiare, zmeny majiteľov. A pri tom všetkom platan bol, je to živý pamätník dejín hradu aj blízkeho okolia,“ hovorí botanička Považského múzea Květa Kicková.

Do súťaže Európsky strom rok je zapojených tento rok 16 stromov, víťazi národných kôl. Včera mala najviac hlasov lipa z Česka, vyše 9-tisíc. Slovenský zástupca, budatínsky platan, mal cez 3 600 hlasov. „Stále sa dá ešte hlasovať. Priebežné výsledky boli dosiaľ verejné, čo sa však v poslednom týždni (od 22. do 28. februára) zmení, už budú zakryté, už nebudeme poznať priebežné počty hlasov,“ povedal Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis, ktorá organizuje národnú súťaž. Novinkou tohto roku je, že každý hlasujúci môže podporiť už dva stromy (každému môže dať len jeden hlas).

Súťaž nie je ani tak voľbou najkrajšieho stromu či príbehu, jej zmyslom je upriamiť pozornosť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie.