Slota dostal za jazdu pod vplyvom návykovej látky prísnejší trest

Informoval o tom spravodajský internetový portál teraz.sk.

Podľa hovorcu KS v Žiline Jozefa Michňu zrušil súd rozsudok Okresného súdu (OS) v Žiline v časti o výroku o peňažnom treste a trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo vo výmere šesť rokov považoval za primeraný. Vtedy mu uložili peňažný trest 6000 eur s náhradným trestom odňatia slobody šesť mesiacov a zákaz viesť motorové vozidlo.

Obhajca Slotu po pojednávaní uviedol, že rozsudok zobrali na vedomie.

Hovorca Krajskej prokuratúry (KP) v Žiline Milan Cisarik pripomenul, že súd uložil obžalovanému prísnejší trest na základe odvolania prokurátora. „Myslím si, že toto je dobrá správa pre všetkých vodičov v Žiline a okolí, že môžu bezpečne jazdiť a nebudú ohrození touto osobou. Prokuratúra navrhovala uloženie prísnejšieho trestu, ale s uloženým trestom je spokojná. Najmä vzhľadom na to, že ide o kombináciu trestu zákazu činnosti, ako aj podmienečného trestu odňatia slobody,“ povedal Cisarik pre spravodajský portál.

Odmietol sa podrobiť dychovej skúške

Nehoda sa stala 18. januára 2016 na ceste medzi Lietavskou Lúčkou a Porúbkou, pri odbočke na Lietavskú Svinnú a Babkov. Svedkovia nehody priamo na mieste hovorili, že expolitik na Porsche Cayenne narazil pri križovatke do pred ním idúceho Audi A6 a to následne do Suzuki SX4. Jeden z účastníkov Pravde po nehode povedal, že bývalý primátor mu „núkal peniaze a chcel sa dohodnúť priamo na mieste nehody“.

Nik nebol vážne zranený. Po nehode Slotu previezli na urgentný príjem do Žiliny, pretože sa necítil dobre. Odmietol sa podrobiť dychovej skúške, odmietol aj odobratie vzorky krvi.

V máji mu sudkyňa trestným rozkazom vymerala ročný podmienečný trest a 6-ročný zákaz šoférovať, no Slotov obhajca aj prokurátor sa odvolali.