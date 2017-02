V niektorých regiónoch spustia pilotný projekt so školskými autobusmi

Koľko autobusov, v ktorých lokalitách budú jazdiť a kto ich bude financovať, zatiaľ nie je známe. Ministerstvo je skúpe aj na informácie o pilotnom projekte. Očakáva sa, že minister Peter Plavčan (nom. SNS) by mohol viac prezradiť v stredu. O skúšobnom zavedení tohto typu dopravy však v utorok rokoval spolu so šéfom rezortu dopravy Árpádom Érsekom (Most-Híd).

„Išlo o prvé stretnutie k tejto téme, pričom o spustení projektu budú ministri ešte rokovať s ministerstvom vnútra. Po dopracovaní všetkých detailov budeme o pripravovanom projekte informovať verejnosť na budúci týždeň,“ uviedol rezort školstva vo svojom stanovisku. Ministerstvo dopravy poslalo takmer totožnú odpoveď.

Nejde pritom o nový nápad. V niektorých mestách jazdia školské autobusy už dnes. Cez dopravcov ich zabezpečujú samosprávy.

„Pilotný projekt určite má zmysel. Roky sa o tom hovorí, ale reálne sa v tejto veci skoro nič neurobilo. Má zmysel zistiť náklady, zistiť, ako to funguje, a podľa toho potom aplikovať na väčšie územie, respektíve iné časti Slovenska,“ reagoval na autobusy ďalší exminister a jeden z tvorcov pripravovanej reformy školstva Milan Ftáčnik. Podľa neho by pilotnú prevádzku mohol finančne podporiť aj rezort dopravy.

Autobusy pomôžu v obciach, kde školy nie sú. Odbremení to rodičov od nákladov na cestovanie dieťaťa. A pomôže to tiež väčším školám. „Budeme mať väčšiu školu plne organizovanú a tú menšiu zatvoríme a ušetríme peniaze. Výsledok by mal byť lacnejší ako to, čo bolo predtým. To je to, čo má ukázať pilotný projekt,“ doplnil Ftáčnik.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) s nápadom súhlasí. Jeho podpredseda Jozef Turčány povedal, že školské autobusy navrhovali už dávno. Samotní starostovia, pod ktorých spadajú základné školy, majú na to rozdielne názory, jedna skupina školské autobusy považuje dokonca za škodlivé.

K redukcii menších škôl do 250 žiakov malo pôvodne viesť opatrenie, ktoré bolo v novele zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Rezort plánoval zrušiť zvýhodnený normatív pre druhý stupeň základných škôl s počtom žiakov do 250, čo malo viesť k rušeniu niektorých škôl. Zvýhodnený normatív pre prvý stupeň mal zostať. Minister toto obmedzenie nakoniec z novely škrtol.