Lyžiarske kurzy vyplnili hluché obdobie v strediskách

Že sa môžu naučiť základom lyžovania, za to môžu vďačiť jednak štátnej podpore takýchto kurzov a tiež samotnej škole, ktorá mnohým zapožičala lyžiarsky výstroj.

„Väčšina našich žiakov by si lyžiarsky výcvik nemohla dovoliť. Mnohí pochádzajú zo sociálne slabšieho prostredia a zaplatiť od 130 do 150 eur by pre ich rodičov nebolo jednoduché,“ hovorí učiteľka matematiky v spomínanej škole, teraz jedna z lyžiarskych inštruktoriek Jarmila Pavelková.

„Na lyžiach stojím prvý raz. Som rada, že sú lyžiarske výcviky podporované,“ priznala pätnásťročná prváčka Lýdia Dragoňová. Súhlasí s ňou aj o rok staršia spolužiačka Klaudia Hadvižďáková. „Možno ma to začne baviť a v budúcnosti si kúpim lyže,“ poznamenala.

Telocvikár a vedúci inštruktor školy Vladimír Tančin spomenul, že v tomto roku sú na lyžiarskom kurze v Litmanovej vďaka štátnej dotácii už druhý raz. „Prvý turnus tu bol v termíne od 16. do 20. januára, tento druhý je od pondelka 20. do piatka 24. februára. V tomto máme na lyžiarskom výcviku 29 detí,“ spresnil Tančin.

Až 90 percent zo súčasného kurzu sú podľa inštruktorky deti, ktoré sa postavili na lyže prvý raz. „Musím však povedať, že sú húževnaté, usilovné a viaceré z nich sa za tých pár dní naučia základom,“ myslí si Pavelková. Prešovskí žiaci aj s učiteľmi sú ubytovaní v desať kilometrov vzdialenej Starej Ľubovni, na svah denne dochádzajú.

Vedúci lyžiarskeho strediska v Litmanovej Ľubomír Cintula priznáva, že po tom, ako sa začalo s podporu lyžiarskych výcvikov, návštevnosť u nich stúpla asi o polovicu. „Považujem to za veľkú pomoc pre nás, no najmä pre deti, ktoré tak majú namiesto sedenia pri počítači zmysluplný pohyb,“ zdôraznil Cintula.

O 150-eurovú podporu od štátu na kurzy prejavilo tento rok záujem vyše 88-tisíc detí. Zaplnia ubytovacie zariadenia a svahy najmä v takzvanom hluchom období medzi Vianocami a prázdninami, keď v minulosti klesal počet návštevníkov v strediskách.

„Cítime nárast, na svahoch je viac detí zhruba o tých 30 až 40 percent,“ hovorí Marek Žemba z lyžiarskeho strediska Vernár-Studničky. Lyžiarske kurzy zo škôl zapĺňajú svahy tohto strediska na rozhraní Nízkych Tatier a Slovenského raja najmä vo februári.

Výcvik vo Vernári absolvovali siedmaci zo Základnej školy Lúčna vo Vranove nad Topľou. Škola vyberala stredisko cez verejné obstarávanie. Príspevok, ktorý poskytuje vláda, využili už druhý rok po sebe. Počet žiakov sa výrazne zvýšil oproti obdobiam, keď kurzy hradili rodičia. „Kedysi sme išli jedným autobusom, teraz chodíme dvomi, pritom počet žiakov v škole máme taký istý,“ hovorí riaditeľka školy Blažena Matisová. Suma 150 eur za celý balík služieb počas lyžiarskeho kurzu je konečná, rodičia žiakom už nemusia doplácať. „My musíme cez verejné obstarávanie vybrať také stredisko, ktoré ponúkne v tej cene všetko – dopravu, skipasy, ubytovanie aj päťchodové jedlo denne. A ešte musí zvýšiť aj na zdravotníka, lebo pri počte detí 66, ako sme mali teraz, ho musíme mať,“ priblížila riaditeľka.

Raz toľko študentov ako pred zavedením dotácie sa zúčastnilo v tomto roku na lyžiarskom kurze aj zo Spojenej školy hotelových služieb a dopravy v Lučenci. Ani títo žiaci už nedoplácali, v sume 150 eur bolo aj zapožičanie lyžiarskeho výstroja. Na lyžovačku sa vďaka tomu dostali aj deti zo sociálne slabších rodín. „Môžem potvrdiť, že záujem je väčší,“ uviedol riaditeľ lučeneckej SOŠ Milan Šebian.

Príspevok 150 eur na lyžiarsky kurz sa poskytuje od roku 2016. Pocítil to aj cestovný ruch, vlani ubytovatelia zaznamenali o 1 100 000 p­renocovaní viac ako v roku 2015 a ako uviedol prezident Zväzu cestovného ruchu Marek Harbuľák, jednou tretinou sa na tomto náraste podieľal práve projekt vládou dotovaných lyžiarskych kurzov.

Pre lyžiarske strediská je nezanedbateľný aj fakt, že deti z kurzov zaplnia svahy najmä v medzisezóne, keď by boli strediská zväčša poloprázdne. „Vždy po Vianociach nastane také hluché obdobie, keď je značný útlm na svahoch a v ubytovacích zariadeniach, a trvá do začiatku jarných prázdnin. Čiže výhodou je, že toto obdobie bolo vďaka týmto turnusom zo škôl čiastočne vykryté. Nevýhodou je, že ubytovateľ, ktorý má o tieto turnusy záujem, musí "čarovať“ s cenami tak, aby sa dostal napríklad do stravnej jednotky," hovorí Jozef Mičo zo strediska Ski Gavurky v Terchovej. V zariadení, ktoré prevádzkuje, už mali cez túto sezónu šesť lyžiarskych turnusov. Zavedenie príspevku výrazne zvýšilo záujem škôl o lyžiarske kurzy aj v lyžiarskom stredisku pri Oravskej Lesnej. „Počet kurzov sa pohybuje zhruba na úrovni šesť až desať za sezónu, predtým dva až tri,“ uviedol Róbert Škripko zo strediska Orava Snow.

Dotácia na kurz je účelovo určená pre žiakov druhého stupňa základnej školy, špeciálnej základnej školy a pre žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia. Príspevok sa nedá deliť medzi viacerých žiakov. Škola ho musí použiť na pokrytie nákladov na kurz pre toho istého žiaka iba raz počas jeho návštevy základnej alebo strednej školy.

Opatrenie zaviedla druhá Ficova vláda v rámci druhého sociálneho balíčka, platí od minulého roku. Premiér Robert Fico tento pondelok informoval, že dotovanie lyžiarskych výcvikov strojnásobilo záujem školákov, zaplnili sa aj menej vyhľadávané lyžiarske strediská, chaty a penzióny sú viac vyťažené aj počas pracovného týždňa.

V tomto roku sa príspevok štátu na školské lyžiarske kurzy odhaduje na vyše 13 miliónov eur. Vlani 10,7 milióna eur prerozdelili medzi 75-tisíc žiakov a študentov, tento rok by ich malo byť o 13-tisíc viac.