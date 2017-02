Video Matice o fašistickom štáte preverí prokurátor

Povedal to v súvislosti s dokumentom Bez 14. marca, ktorý vyrobila a zverejnila Matica. Video preverí špeciálna prokuratúra. Vedenie Matice sa obhajuje tým, že ide o umelecké dielo, nie o vedecký dokument. Ľudskoprávny aktivista si myslí, že rezort kultúry by mal konečne siahnuť na štátnu dotáciu, ktorú jej každý rok vyčleňuje.

Dokumentom sa bude zaoberať špeciálna prokuratúra, pod ktorú od januára tohto roka spadá extrémizmus a propagácia fašizmu. „Úrad špeciálnej prokuratúry informáciu posúdi, vyhodnotí a rozhodne o ďalšom postupe,“ reagovala pre Pravdu hovorkyňa úradu Jana Tökölyová. Podľa Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Matica dlhodobo a systematicky popiera alebo ospravedlňuje zločiny, ktoré sa na Slovensku stali počas druhej svetovej vojny. Hovorca zväzu Michael Szatmary tvrdí, že toto presne odráža dokument, ktorý Matica zverejnila k výročiu založenia fašistického Slovenského štátu. „Zľahčuje, zatajuje a nehovorí celú pravdu. Nezabúdajme, že Slovenský štát si vlastnoručne spísal viac ako 270 protižidovských zákonov. Toľko nemalo ani samotné Hitlerovo Nemecko,“ pripomenul.

Szatmary podčiarkol, že poslaním Matice by malo byť rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo, prebúdzať a umocňovať národné povedomie Slovákov i krajanov žijúcich v zahraničí. „Nikde sa nepíše o vytváraní si nejakej alternatívnej histórie ani prekrúcaní faktov,“ dodal. Tisov režim sa podľa neho chcel židovských spoluobčanov zbaviť. Nemecku za každého zaplatil 500 ríšskych mariek. „Chcel mať istotu, že sa už na Slovensko nevrátia,“ povedal. Slovenský štát poslal do nacistických vyhladzovacích táborov okolo 70-tisíc ľudí. Asi päťminútový dokument sa v polovici februára objavil na youtube.com. Špekuluje o tom, čo by sa dialo, keby sa Slováci vzopreli Hitlerovi a samostatný štát by nevznikol.„Keby však v marci 1939 Slovenský štát nebol vznikol, bol by osud Židov zo Slovenska iný? Lepší? Bol lepší a znesiteľnejší v Protektoráte? Horthyovskom Maďarsku? Nebol. Židia žiaľ trpeli aj v štátoch, kde 14. marec nebol. Ba nemali to ľahké ani v krajinách, kde Hitlerova moc nesiahala,“ zavádza film.

„To je vlastne zlátanina vecí, čo by bolo keby…, je tam podľa mňa celkom nechutné obhajovanie toho, že tento štát vyvražďoval Židov s odkazom, že aj ostatné štáty by to robili, keby Slovensko bolo obsadené, čo je značne nekorektné,“ doplnil historik Adam Hudek, tajomník Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, s tým, že aj v Maďarsku boli Židia likvidovaní, ale až potom, keď bolo celé obsadené nemeckou armádou.

Matica slovenská tvrdí, že video vzniklo v rámci série populárno-vedeckých osvetových klipov a nejde o vedecký výstup. „Na videu nepracoval nijaký historik, je spracované ako umelecké dielo a ako osvetová vedecko-popularizačná práca,“ povedal predseda Matice slovenskej Marián Tkáč. Klip podľa neho nestál veľa, išlo o len niekoľko desiatok eur.

Tým, že film Matica zaklasifikovala pod umelecké diela, je ťažké posudzovať ho ako propagáciu fašizmu a popieranie holokaustu, čo je trestným činom. „Obávam sa, že v tomto prípade nie je možnosť reálneho postihu, a to z dôvodu, ktorý uviedla samotná Matica, že ide o umelecký dokument,“ zhodnotil právnik Peter Weisenbacher z Inštitútu ľudských práv.

Weisenbacher si myslí, že v prípade Matice by sa mali kompetentní zaujímať o to, ako využíva štátne peniaze. Každý rok dostane najmenej 1,5 mil. eur. „Otázka je potom: Prečo je takáto organizácia platená z verejných zdrojov?“ pýta sa ľudskoprávny aktivista.

Aj podľa Hudeka je absurdné, aby štát financoval, nie malou sumou, inštitúciu, ktorá vlastne spochybňuje základné piliere, na ktorých momentálne stojí demokratické Slovensko. „To je problém politických špičiek, ktoré očividne nevedia, čo majú s Maticou robiť. Na jednej strane ju podporujú, na druhej strane sú potom zhrození z toho, čo Matica robí,“ konštatoval Hudek. Matica zo štátneho rozpočtu každý rok dostáva 1,5 mil. eur, plus dotácie na konkrétne projekty. Napríklad v roku 2015 získala na 15 projektov 47-tisíc eur, v roku 2014 to bolo 48-tisíc, v roku 2013 na 25 projektov takmer 63-tisíc eur. Má aj vlastné príjmy, napríklad z predaja časopisov, za služby požičovne kostýmov. Celkovo hospodári s objemom okolo dvoch miliónov eur.

Ministerstvo kultúry v stanovisku pre Pravdu spred dvoch dní dokument Matice síce odsúdilo, na druhej strane uviedlo, že film nebol financovaný zo štátnych peňazí, a preto inštitúcii nemôže peniaze krátiť.