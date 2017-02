Prieskum: 'Kauza kapitán' u voliča stále rezonuje, Smer opäť klesol

Agentúra Focus uskutočnila prieskum preferencií politických strán na vzorke 1512 respondentov.

Svoj hlas sa rozhodlo dať 68,2 percenta opýtaných. 20,2 percenta ľudí by nešlo voliť a 11,6 perecenta sa nevedelo rozhodnúť.

Prieskum sa realizoval od 6. do 18. februára 2017.

Vládna koalícia si pohoršila

Trojkoalícia v zložení Smer, SNS a Most-Híd si oproti rovnakému prieskumu realizovanom v januári pohoršila o 2,8 percentu­álneho bodu.

Na preferenciách SNS je stále cítiť dozvuk januárovej „kauzy kapitán“, ktorá mala v prvom mesiaci roka 2017 za následok pokles z decembrových 13,7 percenta na súčasných 10,1.

Pohoršil si aj Smer, ktorý zvyknutý z posledných rokov na preferencie na úrovni 30 percent a viac poklesol na 25,5 percenta. Podobne dopadla u voličov aj strana Most-Híd, ktorá poklesla o 0,4 percentu­álneho bodu.

Kotleba už tretí, do parlamentu KDH

Oslabenie SNS využila strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko a s 10,4 percentami sa prepracovala na tretie miesto za najsilnejšiu pravicovú stranu SAS.

Strana Igora Matoviča OĽANO-NOVA zaznamenala mierny pokles. Naopak Boris Kollár a jeho SME Rodina si vylepšila preferencie o viac ako jedno percento. Do parlamentu by sa dostalo osem strán, rovnako ako je v NR SR v súčasnosti. Stranu Sieť by nahradila strana KDH.