Učitelia žiadajú do konca volebného obdobia šesť percent HDP na školstvo

Slovenská komora učiteľov žiada zabezpečiť finančné krytie skvalitnenia vzdelávania tak, aby podiel z HDP na školstvo bol do konca nastávajúceho volebného obdobia najmenej šesť percent. Žiada tiež dofinancovať modernizačný dlh a vyrovnať tak rozdiely vo vybavenosti škôl modernou technológiou a didaktickými pomôckami. Komora učiteľov tak reaguje na zverejnený návrh zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení. Agentúre SITA poskytol stanovisko prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman.

Komora tiež žiada zjednotiť kompetencie v oblasti riadenia a financovania verejných škôl a školských zariadení výlučne do pôsobnosti ministerstva školstva. Chce tak uskutočniť prechod financovania škôl a školských zariadení zo súčasného režimu financovania originálnych kompetencií do režimu financovania prenesených kompetencií prostredníctvom ministerstva.

Odmeňovanie aktívnych zamestnancov

Učitelia v ďalšom bode žiadajú tiež vyplácať 100 percent mzdového normatívu priamo školám. Zároveň chcú zvýšenie mzdového normatívu tak, aby bol nad rámec tabuľkových platov. Riaditeľ by tak mal možnosť odmeniť úspešných a aktívnych zamestnancov. Chcú tiež zvýšenie ostatných normatívov tak, aby školy mohli začať financovať základné pomôcky pre deti a žiakov a robiť bežnú údržbu školských budov a priestorov.

Požiadavkou komory je aj zabezpečenie financovania zvyšovania kapacít materských škôl tak, aby každé dieťa od troch rokov malo možnosť vzdelávať sa, ak o to rodina prejaví záujem. Chcú tiež, aby v zákone bolo zakotvené zabezpečenie dostatočného finančného krytia pre zamestnanie odborných zamestnancov a asistentov učiteľa v školách. Štát by tak mal podľa komory vyhovieť každej žiadosti na špeciálneho pedagóga, psychológa, sociálneho pedagóga, liečebného pedagóga a asistenta učiteľov pre deti so špeciálnymi potrebami. Komora tiež žiada zrušiť kultúrne poukazy a peniaze priamo presunúť školám na vlastné kultúrne aktivity.

Ministerstvo zohľadní prax

Ministerstvo školstva predložilo začiatkom februára návrh novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení na pripomienkové konanie. Ako vyplýva z návrhu, ministerstvo plánuje upraviť pravidlá poskytovania peňazí zákonným zástupcom žiakov na dopravu žiakov základných a špeciálnych základných škôl do školy a späť do miesta trvalého pobytu.

Navrhuje tiež zohľadňovať pri poskytovaní mzdového normatívu na pedagogických zamestnancov škôl aj roky ich praxe. Rezort ďalej navrhuje riešiť problematiku poskytovania príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode. Novela by umožnila oproti súčasnému stavu poskytovať tento príspevok na žiakov stredných škôl s osemročnou dĺžkou štúdia dvakrát. Rezort tiež navrhuje zrušiť administráciu, ktorá súvisí s vydávaním a prijímaním vzdelávacích poukazov. Ďalej navrhuje znížiť počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, pri ktorom bude povinne v škole pôsobiť asistent učiteľa.