Blokádu na hraničnom priechode Užhorod - Vyšné Nemecké ukončili

Na cestnom hraničnom priechode Užhorod – Vyšné Nemecké vo štvrtok o 12:15 ukončili ukrajinskí občianski aktivisti blokádu nákladnej dopravy.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Colného úradu Michalovce Klára Baloghová, štrajkujúci ukrajinskí vodiči, ktorí 22. februára úplne zablokovali nákladnú dopravu na ukrajinskej strane hraničného priechodu, ukončili štrajk a uvoľnili priechod všetkým vozidlám v smere na Ukrajinu aj na Slovensko.

„Colníci plynule vybavujú všetky nákladné vozidlá v oboch smeroch. V dôsledku blokády sa však vytvorili čakacie doby v oboch smeroch. Na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu sa čaká 120 minút, na vstupe z Ukrajiny na Slovensko 90 minút,“ uviedla Baloghová s tým, že čakacie doby sa však až do rozpustenia kolón môžu zvýšiť. Momentálne pred vstupom do colného priestoru na slovenskej strane čaká do 30 nákladných vozidiel.