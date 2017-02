Podľa Baránka opozícia lídra nemá, ale požiadavka mať ho, je pomýlená

„V opozícii sa totiž nenachádzajú strany na základe dohody. Ocitnú sa tam po voľbách,“ vysvetlil. Podľa Baránka v súčasnej opozícii sú výrazné osobnosti ako Igor Matovič, Boris Kollár a Richard Sulík, ale že by bol niekto z nich líder a ostatní ho nasledovali, takého nemajú.

Líder by podľa Baránka v prvom rade musel zjednotiť opozíciu, čo sa neudialo. „Ani to nie je požiadavka, ktorú treba napĺňať. Opozícia vzniká na základe nedobrovoľnosti. Požiadavka mať lídra opozície je pomýlená,“ vyhlásil.

Líder môže byť podľa Baránka len vo veľkej skupine, ktorá deklaruje spoluprácu, preto sa líder v opozícii jednoznačne nedá zadefinovať. „Neviem ho zadefinovať, lebo opozícia nie je jednotná. OĽaNO a SaS išli do spolupráce spolu, ale vylúčili hnutie Sme rodina. Všetci vylúčili Mariána Kotlebu,“ konštatoval.

V minulosti existovali snahy v opozícii, aby mala lídra. V minulom volebnom období tak KDH, Most-Híd a SDKÚ založili Ľudovú platformu. „Ich neúspech potvrdzuje správnosť toho, že do koalície ide strana na základe dohody, kde si môžu viaceré strany stanoviť lídra, ktorý koalíciu ťahá. V rámci opozície to tak nie je. Môžu sa stretnúť príbuzné strany ako Ľudová platforma, ale tam bolo nešťastie, že nebola v nej taká osobnosť, aby ostatné ju boli ochotné nasledovať. Prebiehal tam konkurenčný boj, kto je jej lídrom,“ upozornil Baránek.

Podľa Baránka však boli aj lídri v opozícii. „Rozhodne Mikuláš Dzurinda a potom Robert Fico boli lídri, ktorí to dotiahli do vytvorenia vlastných strán. To boli výrazné osobnosti opozície,“ konštatoval Baránek.