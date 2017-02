Prieskum: Koalícia by opäť nemala väčšinu, Kotleba nebezpečne rastie

SITA |

Ak by sa parlamentné voľby konali najbližší víkend, ich víťazom by sa stala strana Smer so ziskom 27,1 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončila strana Sloboda a Solidarita, ktorú by volilo 13,8 percenta opýtaných, tesne za ňou nasleduje Ľudová strana Naše Slovensko s 13 percentami.