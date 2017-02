Odluka cirkví od štátu nie je témou

Z minulotýždňového stretnutia ministra kultúry Mareka Maďariča (Smer) s generálnym biskupom slovenských evanjelikov Milošom Klátikom síce vyplynulo, že kresťanské cirkvi pripravia vlastný návrh. Ten však bude zrejme počítať stále so štátnou pomocou.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku je toho názoru, že štát by mal cirkvi podporovať aj naďalej. Dôvodom podľa nej nie sú len neukončené reštitúcie cirkevného majetku. „Je to určitá kompenzácia spôsobených materiálnych aj duchovných škôd, ale aj ocenenie pozitívneho vplyvu cirkvi v spoločnosti,“ myslí si generálny biskup cirkvi Miloš Klátik.

Vlani v októbri podpísali najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a náboženských spoločností memorandum, podľa ktorého predložia vlastný návrh na financovanie. Pravda oslovila najväčšiu katolícku cirkev s otázkami, či už majú nejakú predstavu, kto zámer pripraví a kedy bude hotový.

„V tejto chvíli by bolo zatiaľ predčasné hovoriť o podrobnostiach,“ reagoval hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara. Dodal, že v posledných rokoch sa najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a židovskej náboženskej obce pravidelne stretávajú dvakrát ročne, aby diskutovali na rozličné témy, aj o financovaní cirkví.

O predloženie vlastného návrhu požiadala cirkvi expertná komisia, ktorú založilo ministerstvo kultúry. „Vždy sme tvrdili, že takýto vážny zákon musí byť konsenzom medzi štátom a cirkvami. Ak sa zástupcovia cirkví dokážu dohodnúť na spoločnom návrhu ich nového financovania, zvyšuje to šancu aj na dohodu medzi štátom a cirkvami,“ povedal hovorca rezortu Jozef Bednár.

Aby ministerstvo mohlo nastaviť nový model financovania, chcelo získať prehľad o majetku, ktorý vlastnia cirkvi. Kompletné údaje však nemá a zrejme sa to ani nezmení. Začiatkom roka 2013 požiadalo cirkvi o súpis majetku. Aj keď tie vyhlasovali, že sa tomu v zásade nebránia, dodnes tak neurobili.

Čiastočné údaje o nehnuteľnostiach si museli ministerskí úradníci vyhľadať sami cez katastre. Spolu to bolo 9 980 cirkevných budov. Najviac z nich, až 5 880, vlastnila katolícka cirkev. O niekoľko mesiacov k tomu pribudla požiadavka, aby cirkvi dodali informácie o tom, koľko percent z ich celkových nákladov tvorí štátna dotácia.

Z odpovedí chcel Maďarič získať predstavu, do akej miery sú závislé od štátu a či by sa dokázali uživiť samy. V tomto prípade už boli cirkvi ústretovejšie. Z dodaných údajov vyplynulo, že pri najväčších cirkvách to bolo približne 25 percent, pri tých menších to bolo aj 90 percent.

Najväčší počet veriacich má podľa sčítania ľudu z roku 2011 rímskoka­tolícka cirkev – 3 347 277 ľudí. Nasleduje evanjelická cirkev, ku ktorej sa hlási 316 250 veriacich, gréckokatolíkov je 206 871.

Napriek tomu, že rezortu chýbali informácie o hodnote cirkevných majetkov, pripravil tri modely financovania. Cirkvi sa prikláňali k istej obmene súčasného modelu, teda dotácií podľa počtu duchovných.

Ďalšou možnosťou bolo financovanie podľa počtu veriacich. Tretí spôsob predstavovala takzvaná asignačná daň, keď by daňoví poplatníci poukázali časť zaplatenej dane cirkvi, ako to dnes funguje pri občianskych združeniach.

Ministerstvo kultúry už ani netrvá na dodaní súpisu majetku. „V rámci skúmania expertnej komisie pri ministerstve bol spomenutý tento návrh, ale v zmysle rokovaní sa táto požiadavka nepotvrdila ako prioritná a aktuálne nie je nastolená,“ povedal Bednár.

Na Slovensku je registrovaných 18 cirkví, štát dotuje len 14 z nich. Na ich chod v tomto roku vyčlenil viac ako 40,017 milióna eur. Príspevky zo štátneho rozpočtu sú účelovo viazané na platy duchovných a prevádzkové náklady biskupských úradov a ústredí cirkví.

Výška dotácií pre jednotlivé cirkvi závisí od počtu ich kňazov. Najviac ich majú rímskokatolíci 2 342, po nich nasledujú gréckokatolíci s počtom 438 a evanjelická cirkev s 346 duchovnými.