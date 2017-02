Fúkať bude naďalej, ale rieky sa upokojujú

Vietor zoslabne a postupne opadne aj voda v korytách riek a potokov. Pomaly sa stratia aj ľadové kryhy. Viaceré vodné toky, kde hlásili ešte pred pár dňami problémy, sa vrátili do normálu.

Kryhy upchali v obci Sulín v časti Závodie rieku Poprad a vystúpili až na prístupové cesty k rodinným domom. Autor: FOTO: ARCHÍV OBCE SULÍN

Po piatkovom vetrisku, ktorý vystrájal najmä na horách, bude však silno fúkať aj v nasledujúcich dňoch. Pred veterným počasím varujú meteorológovia, podľa ktorých sa rozfúka najmä v severnejších okresoch stredného a východného Slovenska. Sila vetra by už mala byť miernejšia ako koncom uplynulého týždňa.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu druhého stupňa od pondelka večera do noci z utorka na stredu, keď v nadmorských výškach nad 1 500 metrov môže sila vetra v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 32 až 39 metrov za sekundu, čo je 115 až 140 kilometrov za hodinu. Výstraha platí pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Martin, Ružomberok, Žilina, Banská Bystrica, Brezno, Poprad a Liptovský Mikuláš.

V nasledujúcich dňoch by sa výhľadovo malo mierne otepliť, hoci sa očakávajú aj zrážky, situácia na vodných tokoch by mala byť pokojnejšia. Peter Smrtník, hydrológ

Klimatológ hydrometeorolo­gického ústavu Pavol Faško hovorí, že veterné počasie spôsobuje pohyb vzduchu medzi tlakovými útvarmi, čo je typické pre jar, ale aj jeseň. „Vyzerá to tak, že fúkať bude celý tento týždeň, no už to nebude také dramatické ako pred niekoľkými dňami, keď napríklad v piatok 24. februára dosiahla sila vetra na Lomnickom štíte 222 kilometrov za hodinu, čo je najviac minimálne od roku 1951,“ zdôraznil Faško. Silnejší vietor podľa neho hrozí najmä vo vysokých horských polohách.

Popri vetre trápia niekoľko dní či týždňov vybrané lokality na Slovensku aj zvýšené vodné hladiny. Topiaci sa sneh a rozpúšťajúce sa ľadové kryhy spôsobujú ešte stále problémy na východnom Slovensku. Napríklad v obci Sulín v okrese Stará Ľubovňa platil od piatka rána tretí stupeň povodňovej aktivity. Starosta obce Štefan Romaňák vysvetlil, že tretí stupeň vyhlásili po tom, čo sa ľadové kryhy dostali z rieky na breh až k rodinným domom v časti Závodie a zahatali ľuďom prístupové cesty. „Na niektorých miestach sa kryhy natlačili až do výšky dvoch metrov. Situácia je však už lepšia, cesty sú sprejazdnené, aj keď ľad stále odstraňujeme. Tretí stupeň povodňovej aktivity na našom úseku rieky Poprad sme už odvolali,“ informoval v pondelok Romaňák.

Ľadové kryhy na rieke Roňava v Michaľanoch. Autor: FOTO: ARCHÍV SVHP

Podľa hovorcu Slovenského vodohospodárskeho podniku Pavla Machavu sa však situácia na vodných tokoch postupne upokojuje aj čo sa týka ľadových úkazov. Prvý stupeň povodňovej aktivity je vyhlásený na rieke Latorica v okresoch Michalovce a Trebišov a to najmä na miestach, kde sú čerpacie stanice vody, teda mimo obytného územia.

„Zvýšená hladina vody bola aj na rieke Roňava pri Michaľanoch v okrese Trebišov a počas víkendu aj v obci Trnávka v okrese Trebišov, kde bolo treba odčerpávať vodu z časti záhradkárskej oblasti. Cez víkend sme mali v teréne v súvislosti s povodňovou situáciu 81 ľudí,“ zdôraznil Machava.

Hydrológ Peter Smrtník hovorí, že na Latorici pri Veľkých Kapušanoch sa ešte očakáva mierny vzostup z dotekania vody z ukrajinského úseku rieky, ale situácia by sa už nemala dramaticky zhoršovať. Podľa jeho slov včera stále platil aj prvý stupeň povodňovej aktivity na rieke Bodrog v Strede nad Bodrogom.

„V nasledujúcich dňoch by sa výhľadovo malo mierne otepliť, hoci sa očakávajú aj zrážky, situácia na vodných tokoch by mala byť pokojnejšia. Očakávam, že to najhoršie už máme za sebou,“ konštatoval hydrológ.