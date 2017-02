Sociologička Porubänová: Návrh na zákaz stavby mešít je populizmus

Porubänová tvrdí, že je to prípad, ako keď s vaničkou vylejeme aj dieťa. Modlitebne, ktoré plnia účel mešít, sa navyše podľa nej na Slovensku nachádzajú bez toho, aby to verejnú mienku popudzovalo. Sociologička sa vyjadrila aj k návrhu Krajniaka, podľa ktorého by si ministerstvo kultúry muselo pred registráciou cirkvi vyžiadať stanovisko od Slovenskej informačnej služby (SIS). Opäť je to podľa nej veľmi populárne a smeruje to voči islamu a nie voči všetkým náboženstvám rovnocenne. Vníma to teda ako protiislamské opatrenie.

Podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak chce zakázať stavbu mešít novelou stavebného zákona. Chce zmeniť súčasnú legislatívu tak, že by sa v nej zadefinovala náboženská stavba. Zároveň chce v novele, ktorú predkladá do parlamentu, stanoviť, aby stavebný úrad musel požiadať ministerstvo kultúry o záväzné stanovisko, ak ide o cirkev, ktorá nie je na Slovensku registrovaná. Zároveň chce Krajniak novelizovať zákon o slobode náboženskej viery tak, aby si ministerstvo kultúry muselo pred registráciou cirkvi vyžiadať stanovisko od SIS, ktorá preskúma možné bezpečnostné riziko. Ministerstvo kultúry následne preskúma, či založenie a činnosť cirkvi a náboženskej spoločnosti nie je v rozpore s týmto zákonom, ochranou bezpečnosti občanov a verejného poriadku, zdravia a mravnosti, zásadami ľudskosti a znášanlivosti. Ministerstvo by podľa návrhu Krajniaka najskôr malo zaregistrovať novú cirkev na päť rokov, po ich uplynutí opätovne preskúma činnosť cirkvi. Ak splní cirkev všetky podmienky, registráciu by predĺžilo ministerstvo na dobu neurčitú.

„Ministerstvo kultúry nie je ministerstvom zasahovania do náboženskej slobody. Týka sa to akýchkoľvek cirkví, či registrovaných alebo neregistrovaných,“ uviedlo Ministerstvo kultúry SR v stanovisku k dnešným vyjadreniam Krajniaka.