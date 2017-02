Divadelná Natálka dojala a vyvolala debatu

Reagoval pritom na heslo extrémistov, ktoré jeden z hercov, maskovaný čiernou kuklou na hlave, napísal kriedou na kulisu – pomyselnú fasádu domu.

Divadelná hra Natálka, určená predovšetkým študentom stredných škôl, sa v Modrom salóne SND prvý raz hrala aj pre širokú verejnosť. Po záverečnej klaňačke sa rozprúdila veľmi kultivovaná debata. Popri iných známych osobnostiach sa v hľadisku objavila aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. „Bola som šokovaná,“ opísala svoj pocit z predstavenia, ktoré cez skutočný príbeh extrémistami takmer upáleného dvojročného rómskeho dievčatka odhaľuje hrozby späté s novým nástupom extrémistických síl na Slovensku.

Nikto zo zástupcov Kotlebovej ĽS NS tentoraz „diskutovať“ neprišiel. Hoci ešte pred dvoma týždňami sa vehementne domáhali vstupu na školské predstavenie na bratislavskom Gymnáziu na Pankúchovej ulici, údajne zo strachu, že sa tam deťom budú „vymývať mozgy“. Dôvod ich neúčasti si podľa organizátorov nie je ťažké domyslieť. Argumentačne sa postaviť ľuďom, ktorí majú s extrémizmom strašné osobné skúsenosti, ale aj historickú pamäť a slušné vedomosti z dejepisu, je rozhodne zložitejšie, ako manipulovať s deťmi.

Ako vysvetliť dcérke, prečo nemá prsty? Ako jej zdôvodniť, prečo musí na desiatky operácií? Čo jej povedať, keď príde domov zo školy s otázkou: Mama, ja som horela? Verná rekonštrukcia tragickej udalosti z roku 2009, kde na konci zostalo trvalo postihnuté dieťa, nastolila množstvo otázok.

Dramaturgička Miriam Kičiňová vyjadrila spokojnosť s tým, že hra sa naozaj „chytila“. Už nielen v Bratislavskom kraji, ktorý sa na príprave projektu aktívne podieľal. Záujem o ňu, ako zdôraznila, prejavujú riaditelia škôl z celého Slovenska. Z oblasti Spiša, z Púchova, Hlohovca, Žiliny, ale aj mnohých ďalších miest. „Ponuka visí na webe, my hľadáme termíny, zatiaľ je dopyt veľký,“ uviedla Kičiňová.

Pravdaže, ako priznala, z Banskobystrického kraja, keďže stredné školstvo má pod palcom práve kontroverzný župan, je pozvánok málo. Odvahu našli iba v Rimavskej Sobote a vo Fiľakove. Nie je to také jednoduché, zaznelo vzápätí z hľadiska. Vedenia škôl sa boja, radšej chcú byť so šéfom regiónu „zadobre“.

Hovorilo sa o koreňoch nenávisti voči rómskej menšine, o príčinách, prečo jej majorita nerozumie a odsudzuje ju, o tom, že riešiť prehrešky proti zákonom majú príslušné orgány, a nie ulica. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Ľubomír Morbacher z občianskeho združenia Living Memory poukázal aj na fatálne nevedomosti stredoškolákov o dvoch totalitných režimoch, tak fašistickom, ako aj komunistickom. Zväčša vôbec netušia, čo bola arizácia, čo holokaust, ale nič nevedia ani o tom, ako zložito a nedôstojne sa za socializmu cestovalo do zahraničia. Sloboda je pre nich prirodzená a nechápu, že by to mohlo byť aj inak. Preto na besedách spochybňujú demokraciu, tvrdia, že to nie je funkčný systém, že sa hľadá nový… „Decká si potrebujú utriediť pojmy,“ zdôraznil Morbacher. Hovorilo sa o koreňoch nenávisti voči rómskej menšine, o príčinách, prečo jej majorita nerozumie a odsudzuje ju, o tom, že riešiť prehrešky proti zákonom majú príslušné orgány, a nie ulica. Rozoberalo sa, kam vedú sľuby o „nastolení poriadku“ a „jednoduchých riešeniach“.

Apelovalo sa na rodičov či starých rodičov, že aj keď poznajú paralely súčasného vývoja s tým z 20. storočia, s deťmi sa o nich málo rozprávajú. Že im dostatočne nevštepujú, že aj ony nesú zodpovednosť za tento štát a musia presadzovať demokratické spôsoby. Padla aj poznámka, že hoci posledného komunistického prezidenta Husáka na portréte už pomaly nikto z mladých nepozná, „mučeníka“ Tisa, naopak, úplne každý.

Bratislavský župan Pavol Frešo sa v debate zastal gymnazistov z Grösslingovej, o ktorých sa sami protagonisti predstavenia vyjadrili, že práve na besede s nimi po premiére Natálky si vypočuli najextrémistic­kejšie názory. „Je to dotyk s realitou,“ naznačil Frešo. A vyslovil presvedčenie, že názorová konfrontácia s inteligentnými študentmi je vždy lepšia, ako keby sa mladí mali uzavrieť do bubliny a potom len odrazu ukázať päste.

Šéf SND Marián Chudovský zdôraznil, že hoci sám pochádza z Banskej Bystrice, mieni na prvej scéne s podobnými projektmi pokračovať. A to napriek tomu, že Natálka už čelí aj trestným oznámeniam. „Riešia sa štandardným spôsobom, NAKA preverí okolnosti a následne sa rozhodne o ďalšom postupe,“ informovala v utorok hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.