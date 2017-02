Lajčák: Západný Balkán predstavuje investíciu do bezpečnosti Európy

Aktuálny vývoj v jednotlivých krajinách západného Balkánu, celkové hodnotenie situácie v regióne, ale aj spolupráca v rôznych formátoch vrátane V4 boli hlavnými témami dnešného stretnutia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Mi­roslava Lajčáka s generálnym tajomníkom Rady pre regionálnu spoluprácu v juhovýchodnej Európe (RCC) Goranom Svilanovićom.

Ako informoval tlačový odbor rezortu diplomacie, minister vyjadril znepokojenie z niektorých negatívnych trendov ovplyvňujúcich dianie v jednotlivých štátoch západného Balkánu. Celkovo v regióne narastá napätie a atmosféra nepraje potrebnému zmiereniu. „Západný Balkán si vyžaduje podstatne viac našej pozornosti a musíme ho znovu dostať medzi priority Európskej únie. Je to otázka našej dôveryhodnosti, ale je to aj v našom životnom záujme,“ pove­dal Lajčák a zdôraznil, že západný Balkán bol a zostáva pre Slovenskú republiku prioritnou zahraničnopoli­tickou agendou, pretože „pred­stavuje strategickú investíciu do bezpečnosti a prosperity Európy.“

Nestabilita napomáha k nekontrolovanej migrácii

Partneri sa v ďalšej diskusii zhodli, že nestabilita v regióne napomáha aj nekontrolovanej migrácii, či už priamo z regiónu vo forme masového sťahovania za prácou do krajín Európskej únie vrátane Slovenska, alebo v podobe koridoru pre tisícky migrantov z Blízkeho Východu a Afriky. Dôležitým aspektom, ktorý sa v regióne značne podceňuje zo strany politických špičiek, je strategická komunikácia výhod členstva v EÚ.

Lajčák s generálny tajomníkom RCC prediskutovali aj ďalšie možnosti spolupráce Visegrádskej štvorky s krajinami západného Balkánu, kde ako jeden z nástrojov sa javí práve vznikajúci Západobalkánsky fond. V rámci V4 tiež rezonuje vízia vytvorenia stredoeurópskej obdoby Berlínskeho procesu, kde Slovensko vie a chce ponúknuť svoje jedinečné skúsenosti z transformačných a integračných procesov, osobitne s ekonomickou tranzíciou a reformami sociálneho systému.

Rada pre regionálnu spoluprácu (RCC) začala svoju činnosť v roku 2008, ako nástupca Paktu stability pre juhovýchodnú Európu. Zameriava sa na propagáciu a zlepšenie regionálnej spolupráce v juhovýchodnej Európe a podporuje európsku a euroatlantickú integráciu ašpirujúcich krajín. Organizácia rozvíja a udržiava úzke pracovné vzťahy so všetkými relevantnými aktérmi a zainteresovanými stranami v jednotlivých štátoch regiónu. Sídlo má v Sarajeve (Bosna a Hercegovina) a styčný úrad v Bruseli.