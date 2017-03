AI: Slovensko nezabezpečuje rovný prístup rómskych detí k vzdelaniu

Diskriminačný systém základného vzdelania, v ktorom stále dochádza k segregácii rómskych detí a brzdí ich v ďalšom vzdelávaní, ich odsudzuje na životy v chudobe a vo vylúčení.

Vyplýva to z novej výskumnej správy, ktorú dnes zverejnilo Amnesty International a Európske centrum pre práva Rómov. Na dnešnej tlačovej besede to povedala výskumníčka Amnesty International Anna Blus. Prvým nutným krokom podľa nej je, aby Slovenská republika uznala, že segregácia rómskych detí existuje, je problémom, a na základe toho by mala vypracovať jasný plán, ako bude postupovať.

Oddelené rómske triedy nie sú riešením

Amnesty International upozorňuje, že limitované reformy ani hrozba finančných sankcií od EÚ za porušovanie európskeho práva neviedli k zastaveniu bežnej praktiky umiestňovania rómskych detí do oddelených tried či škôl. Rómske deti sú podľa výskumnej správy neustále posudzované ako ľahko mentálne postihnuté a posielajú ich do špeciálnych škôl, ktoré ponúkajú nižšiu kvalitu vzdelania. „Rómske deti sa nachádzajú v pasci bludného kruhu chudoby, marginalizácie a zúfalstva aj takmer dva roky po tom, čo Európska komisia otvorila voči Slovensku konanie pre porušenie európskej legislatívy pre diskrimináciu a segregáciu vo vzdelávaní," uviedol prezident Európskeho centra pre práva Rómov Dorde Jovanovič.Ďalším faktorom, ktorý prispieva k segregácii, je fakt, že ostatní rodičia často vezmú svoje deti zo škôl, o ktorých si myslia, že majú príliš veľa rómskych žiakov. Slovenské úrady podľa Európskeho centra pre práva Rómov nemajú žiadne účinné plány ani politiky, ktoré by tento fenomén známy ako „biely útek“ riešili. Upozorňuje tiež na to, že existuje výstavba škôl blízko rómskych sídiel a je teda zrejmé, že deti v týchto školách skončia opäť ako segregované.

Vzdelanie, ktoré rómski žiaci dostávajú v špeciálnych školách či v segregovaných triedach a školách, má podľa organizácií tak nízku kvalitu, že len máloktorí z nich sa po ukončení povinnej školskej dochádzky môžu ďalej vzdelávať. Ich pracovná budúcnosť je preto veľmi obmedzená. Amnesty International a Európske centrum pre práva Rómov tiež upozorňujú na existujúcu kultúrnu zaujatosť medzi tými, ktorí sú zodpovední za rozhodnutia o umiestňovaní do špeciálnych škôl. Toto podľa organizácií často vyúsťuje do nesprávnej diagnostiky desiatok rómskych detí.

Vyzývajú, aby EÚ vytvorila tlak na Slovensko

Amnesty International a Európske centrum pre práva Rómov vyzývajú Európsku komisiu, aby vytvorila tlak na Slovensko pre zosúladenie slovenských politík s právom EÚ o rasovej diskriminácii a vydala voči Slovensku odôvodnené stanovisko. Toto je posledným krokom, ktorý predchádza podaniu žaloby na Súdny dvor EÚ. „Vzdelávací systém na Slovensku je už od začiatku zaujatý voči rómskych deťom. Predurčuje ich kráčať po depresívnej, úzkej ceste, ktorá vedie jedine k ďalšiemu zhoršeniu a podporovaniu predsudkov a rasizmu voči Rómom," uvádza v správe riaditeľ Amnesty International pre Európu a strednú Áziu John Dalhuisen. Organizácia tiež upozorňuje, že segregácia rómskych detí nie je len znepokojivá, ale predovšetkým protiprávna. Organizácie sa v správe zamerali na štyri prípadové štúdie v Šarišských Michaľanoch, Moldave nad Bodvou, Krompachoch a Rokycanoch.

Ako informoval komunikačný odbor rezortu školstva, ministerstvo priebežne podniká aktívne kroky nad rámec väčšiny odporúčaných opatrení Amnesty International a Európskeho centra pre práva Rómov v oblasti správnej diagnostiky, začleňovania do hlavného prúdu vzdelávania a k celkovému zlepšeniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. „Štátny tajomník rezortu školstva Peter Krajňák prijal 1. marca zástupcov Amnesty International a Európskeho centra pre práva Rómov a ponúkol priestor na spoločnú diskusiu k ich výskumnej správe,“ informoval rezort školstva.