SaS a OĽaNO chcú odvolať Richtera. Vraj sa nevie postaviť za práva detí

Ako dnes na tlačovej besede povedal líder SaS Richard Sulík, na Slovensku podľa neho existuje zariadenie, v ktorom je štátom tolerované a zakrývané týranie detí, ich bitie, zlé zaobchádzanie, sexuálne zneužívanie a znásilňovanie. "Ministerstvo práce dnes oznámilo, že napriek kolosálnym zlyhaniam v tomto zariadení ponecháva mu povolenie na prevádzku,“ uviedol predseda SaS po tom, čo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) ponechalo resocializačnému stredisku Čistý deň v Galante akreditáciu.

O tom, že zariadenie môže pokračovať v resocializácii drogovo závislej mládeže informoval dnes na tlačovej besede minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Sulík: Rodičia sa nesmú báť o svoje dieťa

Líder liberálov dodal, že rodičia na Slovensku sa nesmú báť o svoje dieťa, keď ho zveria do rúk profesionálom. „Chceme, aby sa dovolali pomoci v prípade, že ich dieťa zíde na šikmú cestu, čo sa v dnešnom svete môže ľahko stať. Bude roky trvať, kým zmiznú pochybnosti nielen o tomto konkrétnom zariadení, ktoré malo byť už dávno zatvorené, ale všetkých centier, domovov, škôl či škôlok,“ povedal Sulík.

Poslankyňa SaS Natália Blahová, ktorá na kauzu Čistý deň poukázala, tvrdí, že sme svedkami škandálu medzinárodných rozmerov, kde prehrešky voči ľudským právam, právam dieťaťa, preukázateľné porušenia zákonov a podozrenia z trestných činov kryje vláda. Poslankyňa si nevie nič absurdnejšie a zhýralejšie predstaviť, ako keď ministerstvo sociálnych vecí a rodiny prikrýva zneužité a znásilnené deti. „Multisystémové zlyhania, ktoré tento prípad odhalil, sú tým najhnusnejším svedectvom o tom, ako sa náš štát pod aktuálnym neschopným vedením vzdáva ochrany bezbranných detí. Preto sa zasadíme všetkými našimi silami o to, aby bol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter odvolaný. Pre jeho neschopnosť postaviť sa za práva detí. Sme presvedčení, že aj v radoch koaličných poslancov sa vyskytujú ľudia so svedomím,“ dodala.

Jurinová: Ministrovi malo ísť v prvom rade o dodržiavanie práv detí, nie o politický záujem

Poslankyňa Erika Jurinová z hnutia OĽaNO-NOVA tvrdí, že ministerstvo si dovolilo odignorovať názor odborníkov Akreditačnej komisie, ktorí na základe vlastných zisťovaní usúdili, že tomuto zariadeniu má byť akreditácia odňatá. „Vypovedá to o bezočivej mašinérii vládnej moci, ktorá sa ničím nelíši od povestného valca zo Zlatej Idky Vladimíra Mečiara. Akoby si ministerstvo neuvedomovalo, že tentoraz ide o porušovanie práv detí, chránených živých osôb. Práve jemu by v prvom rade malo ísť o dodržiavanie práv zverených detí. Zdá sa, že minister je natoľko ješitný, že povýšil svoj politický záujem nad ochranu detí. Aj to je dôvod, prečo chceme odvolávanie ministra Richtera,“ vyhlásila Jurinová.

Jej stranícka kolegyňa Anna Verešová nechápe, odkedy sa pri sociálnoprávnej ochrane detí čaká na rozhodnutie iného rezortu. „Ministerstvo práce má vlastné kontrolné mechanizmy, ktorých prioritou je chrániť deti a zabezpečiť kvalitné a bezpečné služby. Opakované kauzy, ktoré sú iba vrcholom ľadovca, ukazujú na systémové chyby, na neodborné riadenie rezortu. Minister povýšil politický záujem nad záujem detí. Čo je za tým? Koho kryje? Prečo tak vehementne chráni svojich ľudí a nie deti?“ pýta sa Verešová.

Ako dnes novinárov informoval minister Ján Richter, na zákonné odňatie akreditácie nezistili žiadne skutočnosti, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu dieťaťa. Keďže ešte prebieha policajné vyšetrovanie v prípade štyroch trestných oznámení a šetrenie neukončila ani prokuratúra, MPSVR je podľa Richtera na ich zistenia pripravené reagovať a v prípade nutnosti akreditáciu v budúcnosti odobrať. „Na základe všetkých doterajších šetrení, našich vnútorných i orgánov činných v trestnom konaní, sme došli k takémuto záveru,“ vyhlásil minister s tým, že v prípade odobratia akreditácie by sa Čistý deň odvolal a MPSVR by tento krok nedokázalo obhájiť.