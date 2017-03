Výber a trestanie sudcov sa zrýchlia

Disciplinárne senáty, ktoré dnes fungujú pod Najvyšším súdom, prejdú pod pôsobnosť Súdnej rady. Tej sa v tejto oblasti rozšíria právomoci. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) hovorí, že sa tým celý proces trestania sudcov sprehľadní a urýchli.

„Zamerali sme sa na to, aby disciplinárne konania netrvali tak dlho. K ich zefektívneniu by malo prispieť aj to, že dohľad nad ich konaním bude mať po novom Súdna rada,“ vysvetlila Žitňanská. Súdna rada má 18 členov, z čoho traja nie sú sudcovia.

Predĺži sa tiež čas, dokedy môžu minister spravodlivosti, predseda Súdnej rady, predseda súdu či ombudsman podať na sudcu návrh na kárne konanie. Dnes je to šesť mesiacov odo dňa, keď sa dozvedeli o jeho previnení. Po novom to bude až do jedného roka, ako je to u exekútorov a notárov. Lehota sa však môže natiahnuť na tri alebo päť rokov, ak sudca opakovane zavinil prieťahy v súdnom konaní.

Minuloročná analýza disciplinárnych konaní od roku 2003 do roku 2015 ukázala, že za 12 rokov disciplinárne senáty z 1 550 sudcov 59 oslobodili a u 83 senáty konanie zastavili. Od roku 2003 do konca roku 2015 potrestali disciplinárne senáty len 71 sudcov, čo je len 30 percent z navrhnutých disciplinárnych konaní voči nim.

V budúcnosti budú všetky disciplinárne konania pod kontrolu Súdnej rady, ktorá aj v súčasnosti volí členov disciplinárnych senátov a určuje ich rozvrhy práce. Senáty však pôsobia pri Najvyššom súde.

Analýza disciplinárnych konaní dvoch advokátok spolupracujúcich s Via Iuris Zuzany Čaputovej a Evy Kovačechovej spred pár rokov ukázala, že disciplinárne stíhania boli často zneužívané na zastrašovanie sudcov. Advokátky zistili, že rovnaké sankcie nepadajú pri podobných prípadoch.

Ďalším problémom je aj nejednoznačná právna úprava prehreškov sudcov. Niektoré skutkové podstaty sú podľa autoriek analýzy formulované veľmi všeobecne. Novela spresňuje disciplinárne pochybenia sudcov. Sudca sa bude pred senátom zodpovedať napríklad za zavinenie z nedbanlivosti.

Rozsiahla novela prináša aj nový výber sudcov. V praxi by mal doniesť rýchlejšie obsadenie voľných sudcovských miest. Zo súčasných deväť mesiacov by sa malo skrátiť na dva. Centrálne konkurzy na sudcovské miesta sa budú robiť hromadne v jeden deň.

Úspešných kandidátov zaevidujú do databáz v každom z ôsmich krajských súdov. Nebudú si však môcť vyberať, na ktorý okresný súd nastúpia, ale budú musieť prijať prácu tam, kde sa uvoľní miesto.

Združeniu sudcov Slovenska sa nepozdávajú niektoré časti novely a zvažuje, že ak ich parlament prijme v nezmenenej forme, napadne ich na Ústavnom súde. Združeniu sa nepozdáva, že sudca bude potrebovať pri svojom kariérnom postupe psychologický posudok. Nesúhlasí tiež so zásahmi do fungovania Súdnej rady.