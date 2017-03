Lajčák tlačí na lídrov koalície, aby rozhodli o Procházkovi

Ak by Slovensko trvalo na Procházkovej kandidatúre, definitívne rozhodnutie by padlo v pléne zástupcov členských štátov. Lajčák priznal, že na úrovni vlády sa tejto téme nevenovali. „Myslím si, že by si to mali vyjasniť lídri koaličných strán, lebo to je politické rozhodnutie. Tlačím ich do toho,“ zdôraznil.

Šéf rezortu zahraničia súhlasí s tým, že je to neobvyklá situácia, keďže je už viac ako dva mesiace od doručenia písomného negatívneho vyjadrenia poradného výboru k Procházkovej kandidatúre. Vysvetlil, že žiadne lehoty nie sú, dokedy by sme sa mali rozhodnúť, nie je teda ani formálny tlak, dodal. Na otázku, či teda nie je zvláštne, že tak dlho otáľame, uviedol: „Božie mlyny melú pomaly, ale dôsledne.“ Myslím si však, že stôl treba vyčistiť a jasne si povedať, čo a ako, vyhlásil.

Poradný výbor odmietol Procházkovu kandidatúru, a to „vzhľadom na obavy o integrite kandidáta, ktoré podľa výboru neboli rozptýlené“. Stanovisko výboru v tejto časti neobsahuje podrobnejšie odôvodnenie nad rámec stručnej zmienky o vôli kandidáta vyhnúť sa zdaňovaniu niektorých nákladov jeho prezidentskej kampane v roku 2014, uviedla v januári Súdna rada SR po doručení písomného stanoviska. Podľa Súdnej rady SR v stanovisku poradného výboru rozsiahlo opisujú nesporné kvality Procházku, jeho právnu prax, jazykové schopnosti a medzinárodné skúsenosti.

Vláda odobrila kandidatúru Procházku na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu 28. septembra minulého roka. Túto kandidatúru vzhľadom na Procházkovu politickú minulosť a chyby, ktorých sa dopustil, sprevádzala kritika. Nikto nespochybňoval jeho odbornú pripravenosť, ale spochybňoval sa jeho morálny kredit.

Ozvali sa aj hlasy, ktoré prípadný post sudcu v Luxemburgu pre Procházku označili za „trafiku“, ktorú mal dostať na základe politických dohôd. To však expolitik odmietol. Ešte pred rozhodovaním poradného výboru sa Procházka rozhodol k 31. októbru vzdať poslaneckého mandátu v Národnej rade SR aj členstva v strane Sieť, ktorú zakladal. Procházka bol už druhý kandidát, ktorého nám na post dodatočného sudcu odmietli. Mária Patakyová neprešla výberom pre neznalosť francúzštiny – pracovného jazyka súdu.