Žiaci dostanú školské autobusy. Ministri predstavili pilotný projekt

SITA |

Ministerstvo dopravy, ministerstvo vnútra a ministerstvo školstva plánujú spustiť pilotný projekt prevádzky školského autobusu. Ako na štvrtkovej tlačovej besede povedal minister dopravy Árpád Érsek, v pilotnej fáze by mal slúžiť na bezplatnú prepravu žiakov z obce Dobrohošť (okres Dunajská Streda) do spádových škôl v okolí. Následne by po otestovaní mohli ponúknuť možnosť využívať školský autobus aj pre iné obce.