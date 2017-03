Kiska nepodpísal protimnožiteľský zákon

Prezident Andrej Kiska nepodpísal takzvaný protimnožiteľský zákon, ktorý vo februári schválil parlament. Ako informoval Martin Lipták z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR, prezident zároveň navrhol, aby ho parlament pri opätovnom prerokovaní neprijal ako celok. Novelu zákona o veterinárnej starostlivosti do parlamentu predložila opozičná SaS a schválený bol s podporou niekoľkých poslancov vládneho Smeru-SD.

Nevhodný spôsob riešenia

„Prezident v rozhodnutí ocenil snahu predkladateľov tohto zákona zaviesť reguláciu činností takzvaných mno­žiteľov psov z dôvodu, že v Slovenskej republike je veľmi rozšírené nekontrolované množenie psov s cieľom predaja šteniat, a to najmä do zahraničia. Hlava štátu je však zároveň presvedčená, že schválená právna úprava nerieši tieto problémy vhodným spôsobom a neprinesie očakávané zlepšenie v tejto oblasti. Schválený zákon sa totiž negatívne dotkne veľkej skupiny poctivých chovateľov psov, ktorí pri predaji čo i len jedného šteňaťa zo svojho chovu budú povinní si založiť živnosť," uvádza sa v stanovisku prezidentskej kancelárie.

V tejto súvislosti prezident uviedol, že „regulácia zákonodarcom namierená na nekalú činnosť takzvaných mno­žiteľov psov postihne aj slušných chovateľov, ktorí chovajú psov ako svoju záľubu a predaj šteniat pre nich nepredstavuje sústavnú činnosť a zdroj pravidelného zisku".

Nemyslelo sa na všetkých

Nezamýšľaným negatívnym dôsledkom schválenej právnej úpravy je podľa Kisku aj to, že ustanovenie regulovaného chovu psov za podnikanie by znemožnilo veľkej skupine zamestnancov, napríklad úradníkov, po­licajtov alebo vojakov vykonať odplatný prevod šteniat do vlastníctva inej osoby, pretože tieto osoby majú zo zákona zakázané podnikať.

„Ďalším vážnym nedostatkom je aj skutočnosť, že možno očakávať, že schválený zákon nebude v praxi dostatočne efektívnym nástrojom pri boji proti takzvaným mno­žiteľom psov, napríklad pros­tredníctvom jeho obchádzania formou darovania šteniat," uzatvára stanovisko.

Kontrola je chabá

Opozičnej SaS prešiel vo februári návrh novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorý upravuje chov psov a ich množenie. Novela zavádza kontrolu množenia psov, ustanovuje podmienky chovu psov na ich množenia, podmienky držania takýchto psov a povinnosti vyplývajúce držiteľom, ako aj štátnym orgánom na úseku evidencie a kontroly držania psov určených na množenie. V súčasnosti je chov a množenie psov podľa predkladateľov kontrolované len tým spôsobom, že chovné stanice jednotlivých plemien sú nahlásené chovateľským zväzom týchto plemien a tie kontrolujú, či takéto chovy spĺňajú ich štandardy, prípadne aj medzinárodné štandardy.

„Chovatelia takýchto šľachtených chovov majú záujem na tom, aby chovy boli v poriadku a zachovávali medzinárodné štandardy, pretože im to dáva možnosť ďalej rozvíjať chov a zvyšuje hodnotu ich psov aj šteniat z takéhoto chovu. Na druhej strane, existujú chovy, kde nie sú dodržiavané podmienky držania a chovu zvierat stanovené vyhláškou ministerstva pôdohospodárstva o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá," odôvod­nili nutnosť novelizácie predkladatelia.