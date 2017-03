Prvý školský autobus vyrazí z Dobrohošťa

Katarína Kováčová, Pravda |

Školské autobusy otestujú ako prví žiaci z obce Dobrohošť v okrese Dunajská Streda. Minibus, ktorý im uľahčí dochádzanie do okolitých škôl, začne premávať do niekoľkých týždňov. Táto skúška by mala nastaviť podmienky pre špeciálnu dopravu detí. Po nej budú mať možnosť požiadať o ňu aj ďalšie samosprávy.