Starosta Boráros: Trasy školských autobusov treba doladiť

Do ktorých miest dochádzajú deti z Dobrohošti?

Máme školu iba s prvým stupňom, teda prvý až štvrtý ročník s maďarským vyučovacím jazykom. V súčasnosti do nej chodí iba desať detí. V ostatných obciach na ostrove, vo Vojke nad Dunajom a Bodíkoch, nemajú školu vôbec. Deti po štvrtý ročník sú viac-menej vyriešené, ale aj z nich niektoré navštevujú hlavne slovenskú školu v Rusovciach. Od piateho ročníka idú potom žiaci do škôl buď do Gabčíkova alebo do Rusoviec, niektorí aj do Petržalky a viem, že jeden žiak chodí aj do Karlovej Vsi a majú problémy s cestovaním.

Vozia ich rodičia?

Každý rieši dochádzanie individuálne. Napríklad moja sekretárka vozí dcéru do prvého ročníka do Rusoviec, čo je od nás približne 25 kilometrov, ráno na pol ôsmu. Autobusové spoje nie sú ideálne. Keď sa skončí vyučovanie, vzniká problém, pretože deti chodia ešte na krúžky. Niekedy čakajú na autobus aj dve hodiny.

Čo všetko školský autobus vyrieši?

Odľahčí rodičov, hlavne tých, ktorí sú zamestnaní, pretože ráno musia skoro vstávať a potom nestíhajú do práce. Ale aj deti, ktoré musia dlhšie a komplikovanejšie dochádzať. Moja dcéra napríklad vstáva o piatej ráno, aby mohla ísť do Šamorína a stihla byť v škole o štvrť na osem. Ďalšia vec je, že od nás nie je spojenie do Rusoviec. Odkedy som starostom, teda od roku 2003, sa k nám prisťahovalo vyše 100 rodín a aj tie treba riešiť, pretože ich deti chodia do slovenskej školy, väčšinou do Rusoviec.

Akú trasu by mal mať?

Trasu ešte musíme doladiť, spíšeme zoznam detí dochádzajúcich do školy. Musíme ju napojiť aj na MHD, aby sa deti do pol ôsmej dostali do školy. Budeme riešiť situáciu hlavne smerom na Rusovce a potom ďalej do Bratislavy.

Našli by ste pre autobus aj iné využitie?

Mohli by sme ho využiť na dopravu napríklad na rôzne kultúrne akcie aj v spriatelených obciach v Maďarsku alebo na pomoc starším obyvateľom.

Myslíte si, že dediny budú mať o takúto dopravu záujem?

Počas testovania musíme vymyslieť ešte financovanie vodiča, a hlavne pohonných látok, lebo niektoré obce na to možno nebudú mať peniaze. Ak všetko dobre dopadne, myslím, že obce budú mať o školské autobusy záujem. V našom okrese sú aj také školy, ktoré majú len štyri deti. Je dobré mať školu, ale keď je v nej až veľmi málo žiakov, je to problém.