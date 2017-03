Detenčný ústav v Hronovciach by mal byť hotový v roku 2021

SITA |

Ministerstvo zdravotníctva SR už má aktualizovaný plán týkajúci sa výstavby detenčného ústavu pri Psychiatrickej nemocnici v Hronovciach v okrese Levice. Do pripomienkového konania predložilo materiál, z ktorého vyplýva, že v roku 2021 by mal Detenčný ústav už fungovať. Ako vysvetlila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová, po schválení materiálu vládou by sa podľa predpokladov verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu mohlo začať v druhej polovici tohto roka.