Univerzita pozvala na inauguráciu extrémistov

Tí sa ako čestní hostia zúčastnili na odovzdávaní doktorátov na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Aktivista ich pozvanie hodnotí ako zlý signál až nehoráznosť, ministerka spravodlivosti zase hovorí o znižovaní vážnosti celej akademickej obce.

Slávnostná inaugurácia, pri ktorej univerzita udelila čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa filozofovi profesorovi Abrahamovi Habibullovi Khanovi z Torontskej univerzity v Kanade a in memoriam významnej osobnosti pedagogickej psychológie a vzdelávacej politiky profesorovi Zdeňkovi Helusovi z Karlovej univerzity v Prahe, sa konala vo štvrtok. Z prvého radu ju ako čestní hostia sledovali aj poslanci parlamentu za ĽS NS Milan Uhrík a Ján Kecskés, ktorý sa netají obdivom k odsúdenému vojnovému zločincovi Jozefovi Tisovi. O prípade informoval portál pluska.sk.

O akcii škola na svojej stránke píše ako o vhodnej príležitosti na vyzdvihnutie prínosu ocenených osobností do slovenskej a zahraničnej vedy, filozofie a pedagogiky. „Na inaugurácii sa zúčastnia významné osobnosti slovenského kultúrneho i spoločenského života,“ uvádza ďalej. Po udelení čestných titulov sa na sociálnej sieti začali šíriť zhrozené statusy niektorých študentov UKF, ktorí sa na inaugurácii zúčastnili. Denník Pravda sa pokúsil spojiť s rektorom Ľubomírom Zelenickým, na e-mail, telefonáty ani sms však do našej uzávierky nereagoval. Jeho stanovisko vo svojej reakcii na sociálnej sieti zverejnila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). V ňom tvrdil, že univerzita politickú vec nerieši. „Riešime tých, ktorých si ľudia za Nitriansky samosprávny kraj zvolili,“ vysvetľoval Zelenický.

„Ja si myslím, že nie je povinnosťou akademikov pozývať na svoju pôdu nikoho, koho myšlienky sú v rozpore s poslaním univerzity, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú volení poslanci. Lebo spoločenskou akceptáciou ľudí, ktorí šíria nenávisť a neznášanlivosť, len znižujú svoju vlastnú vážnosť aj vážnosť celej akademickej obce,“ konštatovala Žitňanská. Pravda oslovila aj niekoľkých zástupcov ostatných univerzít, tí sa však k situácii nechceli vyjadrovať.Na odovzdávanie čestných titulov bol podľa hovorkyne Mosta-Híd Kláry Debnár pozvaný aj poslanec za ich stranu Tibor Bastrnák, ktorý býva v Nitrianskom kraji. Pre iné pracovné povinnosti sa na ňom nezúčastnil. „Nepovažuje však až za také dôležité, zisťovať, kto tam bol alebo nebol, ale problém vidí v tom, kto dostal samotné pozvanie. Považuje to za veľké pochybenie zo strany univerzity,“ sprostredkovala Bastrnákovo stanovisko Debnár.

Peter Weisenbacher z Inštitútu ľudských práv tvrdí, že pozvánka pre kotlebovcov je veľmi zlým signálom. „Ak univerzita pozve neonacistov, čo si o tom má myslieť zvyšok spoločnosti? Lebo na univerzitách sú koncentrovaní ľudia, ktorí toho vedia mimoriadne veľa o histórii, politológii o mediálnej komunikácii, teda aj o populizme,“ mieni Weisenbacher.

Obhajobu školy, že oslovila všetkých poslancov, považuje aktivista za nezmyselnú a alibistickú z hľadiska neutrality a apolitickosti univerzity. Podľa neho koniec koncov nemusí volať na akcie žiadnych poslancov. „V západnej Európe je viacero precedensov, keď práve takéto ultrapravicové alebo v prípade ĽS NS sa dá pokojne povedať neonacistické strany, nie sú pozývané spomedzi iných poslancov. Verejné inštitúcie, hlavne univerzity, ktoré sa hlásia k nejakému odkazu vzdelanosti a humanizmu, by takýchto ľudí nemali nie to, že pozývať, ale ani by im nemali dovoliť tam akokoľvek účinkovať, keby chceli sami. Keby sa to stalo omylom, v poriadku, ale takto je to nehorázne,“ uzavrel Weisenbacher.