Čaká nás jarný víkend

Presne takýto víkend máme pred sebou. Veľmi príjemne a teplo bude najmä dnes, ale aj po väčšinu nedele. Potom sa počasie opäť trochu zhorší, no aj tak sa denné teploty budú pohybovať do úrovne príjemných 10 stupňov Celzia.

Začal sa zatiaľ najteplejší víkend tohto roku. Tvrdí to aj klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu Pavol Faško, podľa ktorého už môžeme hovoriť o príchode jari. „Tá astronomická síce prichádza až na začiatku poslednej marcovej dekády, no z meteorologického a klimatologického hľadiska sa začala jar už 1. marca. Aj počasie už vykazuje všetky príznaky jari,“ zdôraznil.

„Oteplenie, ktorého sme svedkami, spôsobila väčšia aktivita tlakových níží v západnej Európe. Pred brázdami nízkeho tlaku vzduchu býva výraznejšie prúdenie od juhu a juhozápadu, ktoré so sebou prináša teplejší vzduch,“ vysvetľuje Faško. Už vo štvrtok namerali v Hurbanove 15,1 stupňa. „V piatok bolo ešte teplejšie, lebo svietilo slnko, podobne bude aj dnes,“ podčiarkol klimatológ. Očakáva, že denné teploty by sa v južnejších častiach nášho územia mohli dnes pohybovať niekde okolo 18 stupňov, čo sa bude približovať k rekordu pre dnešný deň.

Historicky najvyššia teplota bola 4. marca v roku 1998 v Moravskom Svätom Jáne, a to 19,7 stupňa. Presne dvadsať rokov predtým, v roku 1978 bolo v Košiciach 18 stupňov. „Spravidla takéto marcové počasie s teplotami do 20 stupňov sa skôr očakáva v druhej polovici marca, niekedy ešte neskôr,“ podčiarkol Faško.

Ľudia si už pokojne môžu plánovať aj bicyklovanie, turistiku či prechádzky v prírode. Začína sa sezóna alergikov, ale aj záhradkárov. Predseda Slovenského zväzu záhradkárov Eduard Jakubek hovorí, že je čas na presvetľovacie rezy na ovocných stromoch, ich prihnojenie, môžu sa už robiť aj postreky proti chorobám a škodcom.

Budúci týždeň už teploty nebudú ako počas víkendu, v najteplejších oblastiach sa budú pohybovať do 10 stupňov. To však podľa Faška nemožno považovať za návrat zimy, iba za návrat do normálu v tomto ročnom období.