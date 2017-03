Most-Híd chce vo voľbách do VÚC získať aj podporu opozície

Zhodli sa na tom predstavitelia strany Most-Híd, ktorí to povedali pred novinármi na dnešnej tlačovej besede po zasadnutí Republikovej rady strany.

„Máme záujem vytvárať koalície s koaličnými partnermi, v južných okresoch aj s SMK a v niektorých regiónoch budeme napomáhať k tomu, aby vznikla široká koalícia s opozíciou,“ povedal predseda strany Béla Bugár s tým, že tak budú môcť postaviť jedného kandidáta so silnou podporou, čím predídu rozširovaniu extrémizmu. Na kandidátovi na župana Banskobystrického kraji je podľa lídra Most-Híd vhodné, aby sa zhodla koalícia aj s podporou opozície. Ako dodal, koncom marca bude rokovanie s SMK, kedy zistia, či sa vedia na spolupráci dohodnúť.Podľa slov Bugára, Most-Híd plánuje kandidátov navrhnúť hlavne na južnom Slovensku. Mená prípadných kandidátov však dopredu povedať odmietol. Avšak zdôraznil, že by nebol rád, ak by koaličné strany stavali do jednotlivých krajov viacerých kandidátov.

Prítomnosť funkčnej miestnej a regionálnej samosprávy je podľa Mosta-Híd základným predpokladom pre intenzívnejší rozvoj regiónov, ale aj jedným zo základných pilierov zastupiteľskej demokracie. Zároveň tieto voľby otvárajú otázku, či sa rastúci trend extrémizmu podarí zastaviť alebo bude naďalej rásť. „Strana Most-Híd považuje oba aspekty týchto volieb za veľmi dôležité pre budúcnosť celej krajiny,“ vyjadril líder strany.

Do koalície sme vstúpili v prospech Slovenska, tvrdí Bugár

Vstúpiť do koalície so Smerom-SD a SNS bolo správnym a jediným krokom pre dosiahnutie stability a možnosti napredovania pre túto krajinu. Povedal to po rokovaní Republikovej rady strany Most-Híd po roku od parlamentných volieb predseda Béla Bugár. „Urobili sme to ako obetu v prospech Slovenska,“ vysvetlil rozhodnutie vstúpiť do koalície Bugár. Podľa neho strana takto získala priestor pre realizáciu svojich cieľov, ktoré sa stali súčasťou Programového vyhlásenia vlády. Podľa neho má Most-Híd v exekutíve silných ľudí, odborníkov s jasnou víziou a výsledkom ich práce sú systémové riešenia, legislatívne zmeny v sociálnej oblasti, zmeny v menšinovej politike a posilnenie právneho štátu v podobe reformného balíka piatich dôležitých zákonov ministerky spravodlivosti za Most-Híd Lucie Žitňanskej.

Ako dnes sama povedala, poslanci schválili protischránkový zákon, významný nástroj kontroly, ktorým odkrývame, kto profituje z obchodov so štátom. „Novelou trestných kódexov sme reagovali na znepokojujúce javy v našej spoločnosti, na nárast extrémizmu,“ uviedla. Okrem toho poukázala na napríklad aj na novelu exekučného poriadku, či na novelu zákona o konkurze a reštruktura­lizácií.

Minister životného prostredia László Sólymos uviedol, že za rok pôsobenia sa jeho rezortu darí bojovať s čiernymi skládkami aj presadzovať znižovanie počtu spotreby igelitiek na Slovensku. Most-Híd naďalej pracuje aj na zmenách o oblasti práce, sociálnych vecí a rodiny. Ako dnes zdôraznil štátny tajomník rezortu práce Ivan Švejna, je rád, že sa našla politická zhoda napríklad pri valorizácií dôchodkov, či v tom, že ľudia v druhom pilieri budú môcť slobodne rozhodovať o svojich peniazoch.

Venovali sa aj budúcnosti EÚ

Je čas, aby Slovensko bolo veľmi aktívne pri riešení budúcnosti EÚ. Zhodli sa na tom predstavitelia strany Most-Híd po zasadnutí Republikovej rady strany. Pre Most-Híd je čo najaktívnejšia účasť Slovenska na tejto diskusii absolútnou prioritou v záujme zabezpečenia miesta Slovenska v integračnom jadre budúcej Európy. „Budúcnosť, o ktorej sa bude diskutovať, je totiž aj budúcnosťou Slovenska,“ zhodujú sa predstavitelia strany Most-Híd.

Strana oceňuje, že Biela kniha predsedu Európskej komisie Jean-Claude Junckera predkladá Európanom na diskusiu päť rôznych scenárov budúceho vývoja Európskej únie a nie iba jeden úradníkmi vypracovaný plán bez alternatív. „Donedávna bolo totiž pravidlom, že najvyšší predstavitelia únie iný vývoj, ako permanentne sa prehlbujúcu integráciu vo všetkých aspektoch fungovania únie, ani nepripúšťali.

To pomáhalo v mnohých európskych krajinách populistickým politikom a stranám s agendou rozloženia Európskej únie ju spochybňovať a rozbíjať,“ uviedli predstavitelia strany s tým, že pre Most-Híd je otvorená a legitímna diskusia o možných scenároch budúcnosti Európskej únie najlepším predpokladom, že sa Európa nakoniec rozhodne zodpovedne, rozumne a v prospech svojich občanov. „Máme ambíciu byť lídrom tejto diskusie nielen na úrovni politickej reprezentácie, ale aj na úrovni občianskej spoločnosti,“ dodali.

Strana Most-Híd nepovažuje všetky načrtnuté scenáre za rovnocenné, či prijateľné, hoci všetky sú legitímnymi alternatívami. Podľa strany možno v predložených scenároch nájsť tie, ktoré dávajú nádej na pokračovanie efektívnej a fungujúcej Európskej únie pri zachovaní všetkého pozitívneho, čo európska integrácia Európanom, a samozrejme aj občanom Slovenska, priniesla.

„Z piatich navrhnutých scenárov tento cieľ nenapĺňa scenár č.2 , teda obmedzenie únie len na jednotný trh. Tento scenár by znamenal prakticky zánik Európskej únie ako politického a civilizačného projektu. Scenár č. 1 znamená pokračovanie súčasného stavu, čo by znamenalo pretrvávanie súčasných problémov a ich neriešenia,“ uviedli s tým, že zvyšné scenáre v sebe nesú príležitosti, aj riziká, ktoré je potrebné pri diskusii o budúcom vývoji EÚ dôkladne zvážiť.