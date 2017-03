Ministerstvo vnútra súhlasí s návrhom na zníženie veku pre vodičský preukaz

Ako informoval tlačový odbor ministerstva, po dohode s dopravnými podnikmi a prepravnými spoločnosťami, ktoré majú problém zamestnať dostatok vodičov, rezort súhlasil so znížením minimálneho veku na získanie vodičského oprávnenia pri týchto kategóriách vozidiel. „Na túto skupinu mladších vodičov sa budú vzťahovať prísnejšie podmienky, čím by sa prípadné riziká mali eliminovať,“ uvádza tlačový odbor.

Analytik návrh odmieta

Bezpečnostný analytik Ladislav Polka však odmieta návrh poslanca Bučeka. Ako povedal Polka, na nákladné auto treba mať určitú vodičskú prax. „Pod 21 rokov by som určite nešiel. Nákladné auto je v rukách nevyzretého vodiča obrovská zbraň,“ vyhlásil Polka s tým, že predsa na dennom poriadku sú havárie nákladných aut, ktoré často spôsobuje „nevyjazdenosť“ ľudí.Polka navrhuje, aby štát išiel inou cestou, ako riešiť nedostatok profesionálnych vodičov. „Mali by sa znížiť náklady na získanie vodičského oprávnenia“ uviedol. Podľa neho by bolo potrebné zaviesť do škôl povinnú dopravnú výuku. „Po jej absolvovaní by si študenti stredných škôl mohli za symbolický poplatok spraviť vodičský kurz,“ uviedol. Ďalšou možnosťou je podľa Polku príklad z minulosti, keď množstvo brancov si spravilo vodičské oprávnenia na nákladné autá pred nástupom na základnú vojenskú službu. „V modifikovanej podobe teraz dáva na to možnosť dobrovoľná vojenská príprava,“ dodal Polka.

V súčasnosti motorové vozidlá skupiny C a CE (vozidlá určené na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t) a motorové vozidlá skupiny D1 a D1E (vozidlá určené na prepravu najviac 16 osôb okrem vodiča s dĺžkou do 8 m) možno v súčasnosti viesť po dovŕšení veku 21 rokov. Motorové vozidlá skupiny D a DE (vozidlá určené na prepravu viac ako 8 osôb okrem vodiča) možno viesť po dovŕšení 24 rokov. Tieto minimálne roky sú spoločné v rámci celej Európskej únie a vychádzajú z európskej smernice o vodičských preukazoch. Buček však upozorňuje, že smernica však v istej miere pripúšťa tieto roky znížiť, a to za predpokladu aplikovania smernice 2003/59 na udeľovanie vodičského oprávnenia.

Buček: Vodičské oprávnenie skupiny C a CE udeliť už v 18 rokoch, D a DE v 21 rokoch

Buček zdôrazňuje, že smernica 2003/59/ES sa primárne vzťahuje na „vodičov – profesionálov“ a na základe nej môžu vodiči viesť motorové vozidlá určené na prepravu osôb alebo nákladu len po získaní základnej kvalifikácie. Okrem toho musia v pravidelných intervaloch (na Slovensku každých päť rokov) absolvovať pravidelný výcvik. Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik sa vykonáva v školiacich strediskách, ktorými môžu byť aj autoškoly, pričom kurz základnej kvalifikácie môže prebiehať súčasne s vodičským kurzom žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia.

Poslanec Buček navrhuje, aby bolo možné vodičské oprávnenie skupiny C a CE udeliť už v 18 rokoch (v súčasnosti je to 21 rokov) a vodičské oprávnenie skupiny D a DE už v 21 rokoch (v súčasnosti je to 24 rokov), čiže v minimálnom veku, ktorý platil do roku 2013. „V súlade so smernicou 2003/59 to však bude možné len za podmienky absolvovania kurzu základnej kvalifikácie,“ argumentuje Buček v predkladacej správe.

Absolvovanie kurzu bude musieť žiadateľ doložiť skúšobnému komisárovi pred samotnou skúškou z odbornej spôsobilosti. Po úspešne vykonanej skúške z odbornej spôsobilosti bude musieť vodič ešte úspešne vykonať skúšku, čím získa aj osvedčenie o základnej kvalifikácii a kvalifikačnú kartu vodiča. Až potom bude vodič oprávnený viesť motorové vozidlá danej skupiny, avšak do dovŕšenia základného minimálneho veku, len na území Slovenskej republiky.