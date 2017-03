Bugár: Koaličné strany nepostavia do VÚC v BB kandidáta z vnútra strany

V dnešnej relácii V politike na TA3 to povedal podpredseda parlamentu a predseda strany Most-Híd Béla Bugár.

„Ani jedna z koaličných strán nepostaví kandidáta z vnútra strany. Budeme chcieť osloviť aj opozíciu,“ spomenul s tým, že ak chcú koalícia a opozícia určitým spôsobom ukázať, že vedia spolupracovať aspoň v týchto prípadoch, tak treba širšiu dohodu. Ak chcú podľa Bugára zabrániť tomu, aby vo voľbách zvíťazil zdravý rozum, tak treba ukázať veľa kandidátov a hlasy sa potom rozdelia. „To je potom zodpovednosť tých, ktorí sú netrpezliví a rýchlo dajú do médií meno, že majú kandidáta. Aj my by sme mohli, ale na čo to bude dobré? Pomôže to tomu cieľu? Asi nie,“ poznamenal podpredseda parlamentu.

Ako ďalej dodal, v Banskej Bystrici sú ochotní podporiť i takého kandidáta, ktorý bude z opozície, ale bude nestranícky. „Budeme tam musieť hľadať a som za veľmi širokú dohodu,“ pripomenul. Bugár v relácii reagoval aj na vyjadrenie prezidenta, ktorý vetoval voľby predsedov samosprávnych krajov v jednom kole. „Je to politický postoj pána prezidenta, pretože to protiústavné určite nie je. A nie je to ani tri alebo štyri mesiace pred voľbami. Ale samozrejme, je to jeho stanovisko,“ zhrnul s tým, že s vyhlásením prezidenta, že „zákon oslabuje úroveň slobodnej súťaže politických síl vo voľbách do samospráv,“ nesúhlasí. Zaviesť druhé kolo volieb by potom podľa podpredsedu parlamentu bolo treba aj v komunálnych voľbách, keď si volíme starostov, primátorov i mestské zastupiteľstvá.

Predseda Mosta-Híd dodal aj to, že si ľudia myslia, že komunálna politika je od nich ďaleko, hoci kraje majú vo svojej správe cesty, stredné školy i sociálne zariadenia. „Prečo ale chodí viac ľudí na parlamentné voľby? Lebo je to asi celoslovenská téma, ktorá rezonuje a je aj v médiách. Takú mediálnu politiku asi samosprávne kraje nerobia. Preto to ľudia asi nevnímajú,“ ukončil Béla Bugár.