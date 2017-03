Bielu knihu považujem za veľmi dobrý materiál, hovorí Šebej

V dnešnej relácii O 5 minút 12 v RTVS to povedal poslanec a člen Výboru NR SR pre európske záležitosti František Šebej (Most-Híd).

„Návrat Európy do voľného trhu by znamenal zánik politickej Európskej únie so všetkými atribútmi. Znamenalo by to i zánik inštitúcii, ktoré tvoria úniu,“ doplnil s tým, že reštart s 27 členmi únie je úplne nemožný.

Európska únia sa podľa neho budovala ako zóna voľného obchodu a postupne na seba naberala, ale pri tomto počte krajín, vrátiť sa na nulu nie je možné a je to nežiaduce. „Voľný trh nestačí na naplnenie všetkých možných funkcií, ktoré Európska únia má. Únia by sa vzdala spoločnej zahraničnej politiky, nedokázala by uzatvárať obchodné dohody, nemala by na to orgány. Veľká časť európskej legislatívy by prestala platiť, nepovažujem to za dobrý nápad a ani sa to podľa mňa nestane,“ zhodnotil s tým, že ďalší scenár, ktorý sa asi nestane, ale treba o ňom diskutovať, je ďalšie prehĺbenie Európy, vznik akýchsi spojených štátov európskych.

„Nejaké impulzy z toho môžu vzniknúť, ale je to niečo, na čom sa 27 členov nedohodne,“ pripomenul poslanec a dodal, že jeden z pravdepodobných scenárov je pokračovanie ako doteraz. "Nie je to však dobrý scenár, pretože je to pokračovanie všetkých nedostatkov, ktoré sú aj doteraz. Tento scenár je však pravdepodobný,“ tvrdí Šebej.

Poslanec NR SR Jozef Viskupič (OľaNO-NOVA) v televízii spomenul, že na debatu by bol scenár, ktorý znamená robiť menej a robiť to efektívnejšie. „Toto by vedelo reflektovať to, čo sa v Európe deje,“ zhrnul. Poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec zas dnes poznamenal, že pozícia Slovenska by mala byť predovšetkým v tom, aby sme ostali v jadre európskej integrácie. „V prvom rade by nám malo všetkým záležať na tom, aby sme boli pri kľúčovom rozhodovaní o našej budúcnosti,“ zhodnotil.