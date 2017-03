Prokurátor Kováčik: Ja musím mať dôkazy

Opoziční poslanci mu vyčítajú nečinnosť, keď podľa medializovaných informácií zo 61 prípadov, nad ktorými mal dozor, nepodal ani jednu obžalobu. Žiadajú ho, aby odstúpil. Kováčik minulý týždeň v televízii TA3 tieto štatistiky označil za klamstvo.

„Je to klamstvo. V týchto 61 veciach bolo iba v šestnástich vznesené obvinenie, teda iba v tých šestnástich prípadoch som mal možnosť podať obžalobu,“ reagoval Kováčik na kritiku. Ako pripomenul, prokurátor môže podľa Trestného poriadku podať obžalobu len vtedy, ak výsledky vyšetrovania dostatočne odôvodňujú postavenie obvineného pred súd a keď pre konkrétny skutok bolo vznesené obvinenie.

V spomínaných šestnástich prípadoch bolo šesť trestných stíhaní zastavených, dva rieši okresná prokuratúra, v jednom prípade je stíhanie prerušené, keďže dvoch podozrivých vyhostili zo Slovenska, v jednej veci páchateľ zomrel, vymenoval Kováčik. Ďalšie štyri prípady ešte nie sú ukončené, ale v týchto veciach bude podaná obžaloba, dodal.

Ja musím mať dôkazy, musím ich vedieť preukázať. Novinárovi stačí vedieť. Šéf Úradu špeciálnej prokuratúry Dušan Kováčik

Kováčik odmietol tvrdenia, že zametá pod koberec najmä kauzy spájané so Smerom. V kauze nahrávky s hlasom podobným Ficovi a sponzorov Smeru špeciálny prokurátor vyhlásil, že prípad uzavreli už v roku 2011 s tým, že sa nezačalo ani trestné stíhanie.

V roku 2010, krátko pred voľbami, dostali viaceré médiá nahrávku, na ktorej má údajne predseda Smeru Robert Fico hovoriť, ako zohnal peniaze pre stranu „vlastnou hlavou“. Kameňom úrazu tejto kauzy podľa Kováčika bolo, že kľúčový človek, ktorý celú kauzu spustil a vyjadroval sa pred médiami, odmietol vypovedať a predložiť dôkazy. „Keď ho orgány činné v trestnom konaní predvolali vypovedať a predložiť dôkazy, odmietol to,“ povedal Kováčik. Dodal, že nemal dôvod spochybňovať rozhodnutie vyšetrovateľky, tá dokonca podľa neho konštatovala, že podozrenie z trestného činu korupcie v tomto prípade bolo v tom čase už po piatich rokoch premlčané (nahrávka mala vzniknúť ešte v roku 2002).Šéf Úradu špeciálnej prokuratúry sa vyjadril aj ku kauze Bašternák, ktorú dozoroval od roku 2013 do roku 2014. Hovorí, že keď v nej objavili nové skutočnosti, vydal pokyn, aby začali vyšetrovatelia nové trestné stíhanie. V súčasnosti už kauzu, kde je z daňových podvodov podozrivý podnikateľ Ladislav Baštrnák, dozoruje iný prokurátor, reagoval Kováčik. Poukázal na to, že novinári niektoré veci vedia, ale to procesne nestačí. „Ja musím mať dôkazy, musím ich vedieť preukázať. Novinárovi stačí vedieť,“ uviedol špeciálny prokurátor. Poslanci OĽaNO a SaS žiadajú Kováčikovu hlavu. Dôvodom má byť jeho nečinnosť najmä v politicky citlivých kauzách. Vyzvali ho, nech odstúpi z funkcie. „Na základe medializovaných informácií o nečinnosti špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika v závažných celospoločenských kauzách (Gorila, hlas podobný Ficovi, Bašternák a pod.) som inicioval zvolanie mimoriadneho ústavnoprávneho výboru,“ uviedol poslanec Ján Marosz (OĽaNO).

Predseda výboru Róbert Madej musí zvolať zasadnutie výboru do siedmich dní. „Presný termín ešte nebol stanovený,“ povedal.

Opozícia žiada, aby na výbor prišiel podať stanovisko a objasnenie aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Generálna prokuratúra na otázku, či Čižnár predstúpi pred poslancov, v piatok nereagovala.