Veľká dohoda na kandidátovi v Banskobystrickom kraji?

Pravdepodobne sa pridajú aj opozičné subjekty po tom, čo sa vládnej koalícii podarí opätovne schváliť zákon vetovaný prezidentom, ktorý zavádza namiesto dvoch kôl jednokolovú voľbu županov. Zákon je na programe marcovej schôdze parlamentu.

Pôvodne SNS tvrdila, že v župách si chce otestovať svojich kandidátov, premiér Robert Fico však nedávno povedal, že koalícia plánuje ísť v Banskobystrickom kraji spolu. „Chceme, aby tu bol spoločný postup. Teraz bude dôležité, aby sa takto postavila k danej téme aj opozícia, aby nehovorila, že ona má najlepšieho kandidáta,“ uviedol Fico v RTVS.

Predseda Mostu-Híd Béla Bugár pre Pravdu povedal, že na koaličnej rade sa o spoločnom postupe hovorilo a vyzerá to tak, že „pôjdeme spolu“. Podľa Bugára bude teraz potrebná širšia politická zhoda aj s opozíciou. V TA3 včera upresnil, že sú ochotní podporiť i takého kandidáta, ktorý bude z opozície, ale bude nestranícky. „Budeme tam musieť hľadať a som za veľmi širokú dohodu,“ pripomenul.

Kandidatúru na župana v Banskobystrickom kraji zvažuje ako nestraník šéf Múzea SNP Stanislav Mičev, ktorý by mohol mať podporu Smeru. Mičev zatiaľ kandidatúru oficiálne nepotvrdil. Ďalším kandidátom by mal byť poslanec parlamentu za SaS Martin Klus, za ktorého sa postavilo aj hnutie OĽaNO. „Z rozhovorov, ktoré som absolvoval s niektorými koaličnými poslancami, je zrejmé, že bude snaha nájsť kandidáta, ktorý má najväčšie šance na úspech proti súčasnému županovi,“ povedal Pravde Klus. Podľa neho čím viac kandidátov bude, tým väčšie šance má Kotleba na úspech pri nižšej volebnej účasti. Kandidatúru už ohlásil aj podnikateľ v potravinárstve Ján Lunter. O kreslo župana sa chce uchádzať ako nestraník.

Predpokladá sa, že niekedy v máji alebo v júni by mohlo byť známe, koho strany napokon podporia. Orientovať sa budú aj podľa prieskumov verejnej mienky. Kandidát s najväčšími šancami na zvolenie by potom mal získať širšiu politickú podporu.

Doteraz bol systém voľby taký, že v prvom kole bol za župana zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Inak bolo potrebné aj druhé kolo. Zúčastnili sa na ňom prví dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov. Zvolený bol ten, kto získal väčšiu podporu.

Opozícia naďalej odmieta, aby voľba bola dvojkolová. Predstavitelia vládnej koalície sú však pripravení znovu schváliť prezidentom vrátený zákon o jednokolovej voľbe. „Nič nové sa neobjavilo. Je to koaličný návrh a nezaregistroval som žiadne pnutie okolo neho,“ povedal podpredseda klubu Smeru Miroslav Číž. Rovnako predseda klubu Mostu-Híd Gábor Gál predpokladá, že pri hlasovaní na marcovej schôdzi koalícia zmenu schváli. Podľa prvého podpredsedu SNS Jaroslava Pašku ak sa koalícia zhodla, že sa pokúsi zjednodušiť mechanizmus voľby županov, tak bude v tejto legislatíve pokračovať aj ďalej. S jednokolovou voľbou prišli kluby Smeru a Mostu-Híd.

Prezident Andrej Kiska zákon vrátil okrem iného s tým, že má pochybnosti, či jednokolová voľba ochraňuje slobodnú súťaž politických síl. Argumentoval tiež tým, že bez výnimky musí byť rešpektovaná ústavná prax, podľa ktorej sa volebné zákony nemenia v úzkej nadväznosti na blížiace sa voľby.

Odporcovia jednokolovej voľby hovoria, že druhé kolo je poistkou proti presadeniu sa kandidátov extrémistických politických síl. „Poistka proti extrémizmu sa dá použiť už v prvom kole tým, že sa urobia dohody na podpore určitých kandidátov. Teda to, čo robia strany pred druhým kolom, môžu urobiť už pred prvým,“ povedal pred časom sociológ Pavel Haulík.

Námietky prezidenta politici z vládnych klubov nepodporujú. Gábor Gál upozornil, že pôvodný návrh ešte za vlády Mikuláša Dzurindu počítal s jednokolovou voľbou a zmenil sa na dvojkolovú pozmeňujúcim návrhom až v parlamente z čisto etnických dôvodov. Bolo to z obavy, aby sa nepresadil ako župan kandidát maďarskej národnostnej menšiny. Ako ďalej Gál povedal, ak sa volí primátor Bratislavy alebo Košíc v jednokolových voľbách, „prečo by sme nevedeli zvoliť takto aj županov“. Podľa Jaroslava Pašku argumenty prezidenta nie sú „až také vážne“. „Do volieb je ešte ďaleko. Je teda priestor na to, aby sa súčasní župani aj prípadní kandidáti pripravili na nový volebný systém,“ mienil Paška. Podľa neho namieste nie je ani argument, že by vďaka zavedeniu jedného kola zvíťazil v Banskobystrickom kraji kandidát ĽS NS. „Práve v druhom kole bol zvolený Marian Kotleba,“ pripomenul Paška.

Na prelomenie prezidentského veta bude potrebných aspoň 76 hlasov. Koalícia ich má v parlamente 80. Vo februári zákon o jednokolovej voľbe podporilo 77 zákonodarcov. Župné voľby sa uskutočnia tento rok v novembri.