Asociácia na ochranu práv pacientov rokovala s VšZP o ozdravnom pláne

Asociácia otvorila diskusiu k ozdravnému plánu VšZP. Viaceré členské organizácie totiž asociácii pri­amo sprostred­kovali problémy, ktoré by mohol priniesť ich členom. Námietky sa týkali aj medializovaných navrhovaných zmien pri liečbe makulárnej degenerácie oka či hepatitídy C.

"Súhlasíme, že sa v zdravotníctve plytvá a je potrebné efektívne vynakladať finančné prostriedky. Chýbajúce financie v sektore však v žiadnom prípade nesmie pocítiť samotný pacient,“ prizvukuje Lévyová.

Generálny riaditeľ VšZP Miroslav Kočan asociáciu ubezpečil, že opatrenia by nemali ísť na úkor dostupnosti liečby ochorení. "Zmeny v kategorizácii nie sú súčasťou ozdravného plánu. Napriek tomu, samozrejme, prioritou je, aby sa aj takéto opatrenia, ako aj samotný ozdravný plán, nedotkol pacienta. Teda, aby mal dostupnú liečbu,“ uviedol Kočan.

Asociácia ako najväčšia strešná pacientska organizácia požiadala VšZP aj o podporu pri zaradení do kategorizačných komisií ministerstva zdravotníctva. "Myslíme si, že práve účasťou pacientov by sme mohli vopred zabrániť nepresným informáciám, ale aj rozhodnutiam, ktoré môžu znížiť dostupnosť efektívnych liekov a zdravotníckych pomôcok. Ak v nich majú zastúpenie poisťovne, nemocnice, lekári, mal by mať aj pacient,“ doplnila Lévyová.

Podľa zverejnených informácií VšZP sľúbila AOPP podporu, spolu so záväzkom, že jednotlivé kroky z ozdravného plánu s asociáciou, ako aj so špecializovanými pacientskymi organizáciami, bude prerokovávať.

"Je pre nás dôležité, aby najväčšia poisťovňa pacientov vopred o svojich krokoch informovala. Je to totiž v konečnom dôsledku pacient, ktorého sa rozhodnutia poisťovní dotýkajú,“ dodala Lévyová. Asociácia a Všeobecná zdravotná budú naďalej pokračovať v spoločných stretnutiach.