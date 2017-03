SaS a OĽaNO podpísali dohodou o spolupráci vo voľbách do VÚC

SITA |

Opozičné strany SaS a OĽaNO v utorok podpísali dohodu o spolupráci vo voľbách do VÚC. „Vo všetkých ôsmich krajoch budeme postupovať spoločne,“ povedal na tlačovej besede líder SaS Richard Sulík s tým, že SaS postaví svojich kandidátov v troch krajoch. „Máme osem mesiacov do volieb. Máme dostatok času do volieb, aby sme sa pripravili a v niektorých aj zvíťazili,“ dodal Sulík.