Mečiar: Kováča ml. neuniesla SIS. Bugár: Stále rovnako klamete

Mečiar tvrdí, že on neudeľoval amnestie súvisiace s únosom, ale podľa neho išlo len o jednu amnestiu, o ktorej rozhodla vláda, na ktorú prešli kompetencie prezidenta SR. Podľa Mečiara vláda schválila text amnestie, ale ministerstvo (nešpecifikoval ktoré), nezverejnila tento text ale iný. Preto vláda ešte raz rokovala o amnestii, ktorá sa podľa Mečiara označuje za druhú.

Expremiér zároveň odmietol, že by amnestiami boli amnestovaní únosocvia a organizátori únosu. Podľa neho amnestiu dostali všetci, ktorí mali dočinenia so zavlečením, nielen tí, ktorí sa na tom podieľali. Menoval napríklad Jána Čarnogurského a Milana Kňažka.

Mečiar sa dozvedel o únose Kováča o polnoci v deň, v ktorý sa to stalo. Jeho prvé slová mali byť: „A je to v r**i a zase bude zle“. Prípad Technopolu, v ktorom mal byť zaangažovaný syn prezidenta, podľa Mečiara začal v roku 1992 a vlečie sa do dnes.

„Michal Kováč ako predseda Federálneho zhromaždenia mal pomôcť vyrovnať straty Technopolu v zahraničnom obchode za to, že dostane úplatok, ktorý dostane na firmu svojho syna,“ vyhlásil Mečiar.

Podľa Mečiara otec Kováča mladšieho, teda prezident SR o všetkom vedel a nezakročil. „Vedel to, čo sme my nevedeli a nekonal,“ vyhlásil Mečiar.

Bugár: Zo spisov je jasné, kto sa podieľal na únose

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár obvinil Mečiara, že sa nezmenil, pretože stále rovnako klame. Upozornil, že v spise sú dostupné informácie, podľa ktorých je jasné, kto z SIS sa na únose podieľal. Podľa Bugára v spise sa nachádzajú mená osôb i áut, ktoré boli na únose zapojené.

Mečiar nechápe, za čo by sa mal ospravedlniť matke Roberta Remiáša, na čo sa ho pýtal Bugár. Mečiar nevie, či v prípade Remiáša, ktorý zhorel vo vybuchnutom aute, išlo o vraždu. Podľa Mečiara nie je čas o zavlečení povedať všetko.

Expremiér vníma stupňované aktivity proti nemu a amnestiám. Upozornil, že film Únos bol financovaný z fondu ministerstva kultúry a RTVS, preto je pochopiteľné stanovisko ministra kultúry Mareka Maďariča, ktorý vyhlásil, že by v parlamente hlasoval za zrušenie amnestií. Ďalšou aktivitou je podľa neho petičná akcia za zrušenie amnestií.