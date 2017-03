Zaočkovanosť proti osýpkam je na Slovensku 95-percentná. Ohrozí nás epidémia?

Slabým miestom sú regióny, kde klesá počet detí, ktoré ich rodičia dávajú proti tejto chorobe očkovať. Ak je zaočkovanosť nižšia, tým je menej účinná aj ochrana proti infekcii.

Riziko, že by sa na Slovensku objavila epidémia osýpok, je veľmi vysoké, pretože u nás sú celé skupiny neočkovaných detí. Zuzana Krištúfková, epidemiologička a profesorka Slovenskej zdravotníckej univerzity

V Rumunsku sa od septembra minulého roka nakazilo vyše tritisíc ľudí, z toho 16 ľudí zomrelo, pritom väčšinou išlo o malé deti do štyroch rokov. Hoci úrady nariadili hromadné očkovanie, napriek tomu počty chorých pribúdajú.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ktoré sídli v Štokholme, uvádza, že zaočkovanosť v Rumunsku je nižšia ako 90 percent, a preto existuje hrozba, že epidémia sa rozšíri nielen do vnútrozemia, ale aj do iných krajín.

Riziko je veľmi vysoké

„Riziko, že by sa na Slovensku objavila epidémia osýpok, je veľmi vysoké, pretože u nás sú celé skupiny neočkovaných detí a v rámci Európskej únie je pohyb ľudí dosť veľký,“ reagovala epidemiologička a profesorka Zuzana Krištúfková zo Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Celoslovenská zaočkovanosť proti osýpkam je podľa Krištúfkovej na úrovni nad 95 percent, čo je dobré, pretože dokáže zabezpečiť kolektívnu ochranu. Problémom sú však regióny pod touto hranicou. Tými sú Bratislavský (93 %), Trenčiansky (92 %), Banskobystrický a Košický kraj (94 %).

V minulom roku podľa Úradu verejného zdravotníctva odmietlo základné očkovanie 118 ľudí, čo je pokles oproti roku 2015 o 49 prípadov.

Ohrozené sú malé deti

Osýpkami sú ohrozené najmä malé deti do jedného roka, ktoré ešte nemajú vybudovaný imunitný systém, očkovanie prebieha až od 15. mesiaca. „Deti protilátky nemajú a len čiastočne sú chránené do troch mesiacov, ak ich matka bola očkovaná. Preto je dôležitá kolektívna imunita, aby bolo preočkovaných čo najviac jedincov. Možnosť prenosu nákazy na nechránených by sa tak minimalizovala,“ povedal detský lekár Jozef Marec.

Základné fakty o osýpkach osýpky sú akútne, vysoko nákazlivé vírusové ochorenie , ktoré sa šíri kvapôčkami, vstupnou bránou sú sliznice nosohltanu a spojiviek. Hlavnými príznakmi sú horúčka, vyrážky, kašeľ, nádcha, zápal očných spojiviek

, ktoré sa šíri kvapôčkami, vstupnou bránou sú sliznice nosohltanu a spojiviek. Hlavnými príznakmi sú horúčka, vyrážky, kašeľ, nádcha, zápal očných spojiviek toto ochorenie môže spôsobiť komplikácie postihujúce dýchaciu a nervovú sústavu, napríklad zápal pľúc, encefalitídu, ale aj chronické ochorenie mozgu, ktoré sa vyskytuje najčastejšie u detí vo veku 2 až 10 rokov práve po infekcii osýpkami a často vedie k smrti

postihujúce dýchaciu a nervovú sústavu, napríklad zápal pľúc, encefalitídu, ale aj chronické ochorenie mozgu, ktoré sa vyskytuje najčastejšie u detí vo veku 2 až 10 rokov práve po infekcii osýpkami a často vedie k smrti osýpky sú najčastejšou príčinou úmrtí u detí vo svete , napriek tomu, že je k dispozícii bezpečná a účinná vakcína, na Slovensku ju hradia zdravotné poisťovne

, napriek tomu, že je k dispozícii bezpečná a účinná vakcína, na Slovensku ju hradia zdravotné poisťovne v roku 2015 vo svete zaznamenali viac ako 134-tisíc úmrtí na osýpky – čo predstavuje okolo 367 úmrtí každý deň alebo 15 úmrtí každú hodinu

vo svete zaznamenali viac ako – čo predstavuje okolo 367 úmrtí každý deň alebo 15 úmrtí každú hodinu očkovanie proti osýpkam malo za následok pokles úmrtí o 79 % medzi rokmi 2000 a 2015 na celom svete

proti osýpkam malo za následok medzi rokmi 2000 a 2015 na celom svete počas rokov 2000 – 2015 očkovanie proti osýpkam zabránilo 20,3 milióna úmrtí vo svete Zdroj: WHO, Úrad verejného zdravotníctva

Osýpky sú podľa neho pre dieťa obťažujúce a nebezpečné ochorenie, ktoré sa vyznačuje vysokými horúčkami a bohatým ružovo-červeno-fialovým výsypom. Začína sa na hlave a šiji a rýchlo sa šíri na trup a končatiny. „Teploty siahajú aj vyše 40 stupňov, ochorenie môže trvať niekoľko dní,“ doplnil lekár.

Ťažký priebeh a komplikácie

Liečia sa hlavne príznaky choroby. Žiaľ, pomerne časté sú komplikácie ako zápaly pľúc, ktoré majú ťažký priebeh. Marec dodal, že relatívne zriedkavou, ale veľmi obávanou komplikáciou osýpok je tzv. subakútna sklerotizujúca panecefalitída. „Je to chronické ochorenie mozgu spôsobené vírusom osýpok, ktoré sa po prekonanom ochorení môže objaviť aj o niekoľko mesiacov či rokov. Je typické neurologickým a psychickým postihnutím, ktoré pomaly progreduje a končí sa v štádiu zlyhania životných funkcií,“ vysvetlil Marec.

Počet zaočkovaných detí sa znižuje aj antikampaniami. Epidemiologička Krištúfková verí, že väčšina rodičov má zdravý rozum a dáva svoje deti očkovať, pretože vedia, že tak chránia zdravie svojich detí. „Žiaľ, na zvýšenie zaočkovanosti má často vplyv až taká situácia, keď dôjde k poškodeniu zdravia alebo vzniku epidémie,“ dodala.

Pokuta za neočkovanie

Rodičom, ktorí odmietnu vakcínu, hrozí navyše pokuta. Krištúfková si však myslí, že sankcie nie sú vhodným opatrením. „Osobne som proti pokutám, myslím si, že by sme mali prijať iné opatrenia tak, ako je to v štátoch západnej Európy, kde dieťa nemôže ísť do štátnej škôlky alebo do školy, ak nie je zaočkované,“ priblížila.

Osýpky v Európe a na Slovensku v marci 2012 mali epidémiu osýpok na Ukrajine , v regióne, ktorý leží na hranici s Poľskom, Maďarskom a Slovenskom, zaznamenali viac ako 4 500 prípadov

, v regióne, ktorý leží na hranici s Poľskom, Maďarskom a Slovenskom, zaznamenali viac ako 4 500 prípadov v rámci EÚ bolo v minulom roku hlásených celkovo 4 099 prípadov osýpok. Epidémie boli hlásené z Francúzska, Írska, Anglicka, Walesu a Talianska. V súčasnosti sú v Rakúsku, Nemecku, Taliansku a Belgicku

osýpok. Epidémie boli hlásené z Francúzska, Írska, Anglicka, Walesu a Talianska. V súčasnosti sú v Rakúsku, Nemecku, Taliansku a Belgicku pred zavedením očkovania proti osýpkam sa na Slovensku evidovali tisíce ochorení ročne s početnými komplikáciami a úmrtiami. Po roku 1969, keď u nás bolo zavedené pravidelné očkovanie detí, chorobnosť postupne klesala až na nulové hodnoty

evidovali tisíce ochorení ročne s početnými komplikáciami a úmrtiami. Po roku 1969, keď u nás bolo zavedené pravidelné očkovanie detí, chorobnosť postupne klesala až na nulové hodnoty Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča na dosiahnutie dostatočnej kolektívnej imunity proti osýpkam zabezpečiť 95-percentnú zaočkovanosť dvoma dávkami očkovacej látky, v krajinách s výskytom epidémií je táto zaočkovanosť pod odporúčanou hranicou Zdroj: WHO, Úrad verejného zdravotníctva

Podľa nej to poznajú hlavne tí rodičia, ktorí chcú poslať svoje dieťa do školy do Ameriky. Musia dokladovať všetky požadované očkovania. „Dnes neočkované detí zneužívajú kolektívnu ochranu, ktoré tvoria očkované deti, a to sa mi zdá neetické až nemorálne. Zaplatenie pokuty zdravie dieťaťa nechráni,“ dodala.

Plošné očkovanie proti osýpkam v bývalom Československu viedlo prakticky k vymiznutiu ochorenia z populácie. Naposledy sa na Slovensku osýpky vyskytli v roku 1998, boli zavlečené pravdepodobne migrantmi práve do regiónov s nízkou zaočkovanosťou a s nízkym sociálnym štandardom. Táto epidémia však bola ohraničená len na niekoľko okresov. „Väčšina našich lekárov osýpky ani nevidela,“ myslí si Krištúfková. Povinné očkovanie je dostupné pre všetky deti na Slovensku a je hradené z verejného zdravotného poistenia.

16 úmrtí v Rumunsku

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb spresnilo, že prvé prípady tohto vysokoinfekčného ochorenia hlásili v Rumunsku ešte vo februári minulého roka. V krajine zaviedli opatrenia, ktoré viedli k posilneniu zaočkovanosti. Napriek tomu sú hlásené stále nové prípady aj ďalšie úmrtia.

Podľa slovenského Úradu verejného zdravotníctva bolo v Rumunsku od konca septembra 2016 do februára tohto roku hlásených 3 071 prípadov tohto ochorenia. „Väčšina sa vyskytla u detí do štyroch rokov. Hlásených bolo aj 16 úmrtí, ktoré boli u osôb s oslabenou imunitou alebo iným základným ochorením,“ uviedla hovorkyňa úradu Zuzana Drobová.

V Maďarsku sa táto infekcia vyskytuje zatiaľ na juhu krajiny. V meste Makó v blízkosti Segedínu zatvorili nemocnicu a zrušili plánované operácie, pretože príznaky má 11 zdravotníkov, päť prípadov už potvrdili aj laboratóriá. Úrady nariadili očkovanie zamestnancov nemocnice. Pravdepodobne sa vakcinácii podrobia aj ležiaci pacienti. Všetky kliniky, ktoré sa nachádzajú v regióne, nariadili zákaz návštev.