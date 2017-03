Kaliňák osobne trvá na Procházkovej kandidatúre za eurosudcu

„Ak by to bolo na mne, tak by som na jeho kandidatúre trval. Za pokus to stojí,“ vyhlásil. Dodal však, že v Smere o tejto otázke nehovorili a on osobne ani nevie, aký je ďalší oficiálny proces v prípade kandidatúry na post sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu po negatívnom vyjadrení poradného výboru. Radoslav Procházka je jedným z najlepších slovenských odborníkov na ústavné právo a aj ďalšie otázky a je vhodným kandidátom na pozíciu sudcu Všeobecného súdu EÚ, vyhlásil Kaliňák.

Na tomto mieste by mal byť naslovovzatý odborník, čo nepochybne Procházka je a to je to najpodstatnejšie, myslí si Kaliňák. Rôznym podozreniam sa počas pôsobenia v politike nikto nevyhne, ale tie, ktoré súviseli s Procházkom, sa vyšetrili a aj uzavreli, pripomenul.

V prípade Procházkovej kandidatúry prijal poradný výbor ešte v decembri minulého roka negatívne stanovisko. Slovenská vláda jeho kandidatúru stále oficiálne nestiahla. Napriek negatívnemu stanovisku môže trvať na jeho kandidatúre a potom definitívne rozhodnutie padne v pléne zástupcov členských štátov. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák už uviedol, že v tejto otázke by malo padnúť politické rozhodnutie na úrovni lídrov koaličných strán a on ich do toho tlačí.

Lajčák minulý týždeň uviedol, že je to neobvyklá situácia, keďže je už viac ako dva mesiace od doručenia písomného negatívneho vyjadrenia poradného výboru k Procházkovej kandidatúre. Vysvetlil však, že žiadne lehoty nie sú, dokedy by sme sa mali rozhodnúť, nie je teda ani formálny tlak, dodal. Myslím si však, že stôl treba vyčistiť a jasne si povedať, čo a ako, vyhlásil minulý týždeň Lajčák.

Poradný výbor odmietol Procházkovu kandidatúru, a to „vzhľadom na obavy o integrite kandidáta, ktoré podľa výboru neboli rozptýlené“. Stanovisko výboru v tejto časti neobsahuje podrobnejšie odôvodnenie nad rámec stručnej zmienky o vôli kandidáta vyhnúť sa zdaňovaniu niektorých nákladov jeho prezidentskej kampane v roku 2014, uviedla v januári Súdna rada SR po doručení písomného stanoviska. Podľa Súdnej rady SR v stanovisku poradného výboru rozsiahlo opisujú nesporné kvality Procházku, jeho právnu prax, jazykové schopnosti a medzinárodné skúsenosti.

Vláda odobrila kandidatúru Procházku na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu 28. septembra minulého roka. Túto kandidatúru vzhľadom na Procházkovu politickú minulosť a chyby, ktorých sa dopustil, sprevádzala kritika. Nikto nespochybňoval jeho odbornú pripravenosť, ale spochybňoval sa jeho morálny kredit.

Ozvali sa aj hlasy, ktoré prípadný post sudcu v Luxemburgu pre Procházku označili za „trafiku“, ktorú mal dostať na základe politických dohôd. To však expolitik odmietol. Ešte pred rozhodovaním poradného výboru sa Procházka rozhodol k 31. októbru vzdať poslaneckého mandátu v Národnej rade SR aj členstva v strane Sieť, ktorú zakladal. Procházka bol už druhý kandidát, ktorého nám na post dodatočného sudcu odmietli. Mária Patakyová neprešla výberom pre neznalosť francúzštiny – pracovného jazyka súdu.