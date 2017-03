Fico chce na zasadnutí Európskej rady otvoriť aj otázku dvojakých potravín

Predseda vlády avizoval, že na summite chce otvoriť aj otázku dvojakej kvality potravín, pre ktorú sa stretli aj premiéri Visegrádskej štvorky. Okrem toho by dnes premiéri a prezidenti mali voliť aj predsedu Európskej rady. Na tento post kandiduje súčasný europrezident Donald Tusk, ktorý by mal mať podľa medializovaných informácií dostatočnú podporu.

Európska rada by dnes mala potvrdiť potrebu podpory investícií, rastu a zamestnanosti. Lídri by sa mali zhovárať aj o jednotnom trhu. Od maltského premiéra Josepha Muscata sa očakáva, že bude kolegov informovať o plnení záväzkov, ktoré lídri prijali vo februári na summite na Malte. Summit sa hlavne venoval problematike migrácie a dôraz bol zameraný na migráciu cez Stredozemné more. Na programe je aj téma bezpečnosti, respektíve vonkajších vzťahov.

Témou aj Rímsky summit

Fico tiež očakáva, že sa s hlavami vlád a štátov bude aspoň neformálne zhovárať o Rímskom summite. Ten bude 25. marca a podľa premiéra medzi lídrami začína vládnuť nervozita, pretože ešte nevedia, aký bude program summitu ani to, či budú nejaké spoločné závery.Na tomto summite si má Európska únia pripomenúť 60 rokov od podpisu Rímskych zmlúv, ktoré sa stali jedným zo základov neskoršej integrácie. Ide o súhrnný názor pre dve zmluvy – zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (dnes známa ako Zmluva o fungovaní EÚ) a zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

Na tomto summite sa mala otvoriť aj debata o budúcnosti EÚ, tá sa však začala bezprostredne po predstavení Bielej knihy o budúcnosti EÚ z dielne Európskej komisie. Lídri Nemecka, Francúzska, Talianska a Španielska sa prihovorili za viacrýchlostnú Európu. Aj premiér Fico podľa vlastných slov cíti, že to k tomu smeruje. Tvrdí však, že ak sa stane viacrýchlostná Únia realitou, Slovensko musí byť v jadre.

Počas svojho nedávneho vyjadrenia na túto tému pripomenul, že EÚ už je viacrýchlostná – nie všetky krajiny sú v eurozóne, nie všetky krajiny patria do schengenského priestoru. Takisto pripomenul, že už aj dnes v EÚ funguje mechanizmus posilnenej spolupráce, ktorý prakticky znamená, že ak sa chce aspoň deväť – desať krajín dohodnúť, dohodne sa a nepotrebujú k svojim plánom súhlas všetkých.

Tusk má podporu Fica

Pozorne sledovaným bodom bude voľba nového predsedu Európskej rady. Tento post do mája zastáva Poliak Donald Tusk, má záujem ďalších dva a pol roka pokračovať. Jeho rodné Poľsko, kde momentálne vládne Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslawa Kaczyńkého, s ním ale nesúhlasí. Kaczyński ho napríklad obviňuje zo smrti svojho brata – dvojčaťa, prezidenta Lecha Kaczyńkého. Poľská premiérka Beata Szydlo napísala svojim kolegom list, v ktorom obvinila Tuska z porušenia zásady neutrality proti členskému štátu, zapojenia sa do aktivít Európskej únie proti poľským záujmom, rovnako aj z podpory poľskej opozície.

Poliaci preto navrhli svojho kandidáta, poľského europoslanca Jacka Saryusza-Wolského. Podľa medializovaných informácií ten ale nie je ani pozvaný na dnešný summit. Slovensko, podobne ako sa to očakáva aj od Česka a Maďarska, na summite podporí Donalda Tuska. Podľa Fica je pre nás dôležité, aby bol na čele Rady človek z nášho regiónu, s Tuskom sa Slovensku dobre spolupracuje, aj počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ sme s ním mali veľmi dobrú spoluprácu.

Premiér Fico odliata do Bruselu dnes okolo poludnia. Návrat sa očakáva v piatok popoludní. Počas piatkovej časti summitu zastúpi českého premiéra Bohuslava Sobotku, ktorý má stranícky zjazd.