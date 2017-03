Ako zrušiť amnestie? Koalícia nemá dohodu

Koalícia posudzovala včera dve možnosti. S jednou prišiel premiér a šéf Smeru Robert Fico cez víkend. Podľa neho by sa mala dať Ústavnému súdu právomoc posúdiť ešte predtým, ako budú poslanci o ústavnom zákone hlasovať, či sú Mečiarove amnestie takýmto spôsobom zrušiteľné. Poslanec Mostu-Híd Peter Kresák hovorí, že ústavný zákon treba najskôr prijať v parlamente a Ústavný súd by tento krok posúdil následne.

„To, čo navrhol premiér, nám nevyhovuje, a to, čo navrhol poslanec Kresák, tak to zase nevyhovuje Smeru. Budeme rokovať ďalej a uvidíme. Hľadáme také riešenie, ktoré by mohla podporiť celá koalícia,“ uviedol pre Pravdu šéf Mostu-Híd Béla Bugár.

Podľa našich zistení tretej koaličnej strane SNS sa skôr pozdáva riešenie, s ktorým prišiel premiér. Prvý podpredseda národniarov Jaroslav Paška povedal, že je na odborníkoch, na čom sa dohodnú. „V princípe si však myslím, že cesta cez Národnú radu je málo produktívna. Vychádzam z toho, že všetky problémy s amnestiami v iných krajinách museli vo svojej kompetencii riešiť súdy. Argumentácia, že súdy nemajú takúto kompetenciu, sa mi zdá pritiahnutá za vlasy,“ poznamenal Paška.

Postoj dvoch koaličných strán Smeru a SNS k amnestiám je rozhodujúci. Spolu majú 64 hlasov zo 150-členného parlamentu. Na prijatie ústavného zákona je potrebných 90 hlasov. Ak sa nenájdu, páchateľov zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny, na ktorom sa mala podieľať SIS, nebude možné postaviť pred súd. Zrušenie amnestií by navyše mohlo urýchliť aj odhalenie vrahov Róberta Remiáša, ktorý bol spojkou svedka Kováčovho únosu Oskara Fegyveresa.

Aj v Smere sú hlasy za zrušenie Mečiarových amnestií. „Za“ sa vyslovil poslanec Erik Tomáš s tým, aby sa našlo právne čisté riešenie. Za zrušenie je aj podpredseda Smeru a minister kultúry Marek Maďarič. Vraj ho presvedčilo stanovisko skupiny právnikov, ktorí podporujú opozičný návrh ústavného zákona.

Za zrušenie amnestií sú viacerí členovia vlády. „Väčší právny suterén vo svojej histórii nemáme a nemôžeme ich nahradiť iným právnym suterénom,“ povedal o Mečiarových amnestiách minister vnútra Robert Kaliňák. Podľa neho sa preto hľadá právne riešenie v súlade s ústavou. Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nom. SNS) je za zrušenie amnestií legálnym spôsobom. „Určite áno,“ odpovedal minister zahraničia Miroslav Lajčák na otázku, či by podporil zrušenie amnestií. Podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera treba spravodlivosti učiniť zadosť a asi by hlasoval tiež „za“.

Amnestie obhajoval v utorok v TA3 bývalý premiér a v čase ich udelenia v roku 1998 zastupujúci prezident Vladimír Mečiar. Tvrdil, že v skutočnosti teraz nejde o neho, ale o Fica. „Hráte o hlavu Fica, nie moju, nie moju. Som si vedomý toho, že mne sa absolútne nič nestane, len hráte o to, aby ten Smer sa dostal do kauzy, ktorá ho začne lámať a bohužiaľ, tie praskliny v Smere sa prejavujú,“ povedal. „Každá normálna demokratická strana má na dôležité otázky určite rôzne názory, ale vôbec nevnímam nič také v Smere, čo by mohlo byť charakterizované ako lámanie Smeru,“ reagoval Maďarič.