Epidemiologička: Najlepšou ochranou proti osýpkam je očkovanie

Koľko prípadov s osýpkami stačí na to, aby bolo nutné robiť opatrenia, napríklad zatvoriť školy či nemocnice?

Je to veľmi ťažké takto povedať. Keď je riziko, že by sa ochorenie mohlo rozšíriť, tak sa pristupuje k zatvoreniu škôl či nemocníc, ale každá situácia sa zvažuje osobitne. Posudzuje sa, aký je stav, aké sú okolnosti. Na to neexistuje žiadna šablóna.

U koho je priebeh ochorenia horší, u detí či u dospelých?

Riziko ťažkého priebehu osýpok je najmä u malých detí v prvom roku života. A potom u dospelej populácie, samozrejme, aj u tých, ktorí majú iné základné ochorenie. Nevieme dopredu povedať, ako bude ochorenie prebiehať u detí, ktoré majú oslabenú imunitu alebo sa liečia na nejaké iné ochorenie.

Do akej miery môžu byť osýpky nebezpečné pre chronických pacientov či tehotné ženy?

Pre tehotné ženy to môže byť nebezpečné, pretože každá infekcia v tehotenstve je nebezpečná aj pre matku, aj pre plod. Mohlo by to poškodiť dieťa, ktoré ešte nie je narodené.

Aká je inkubačná doba ochorenia?

Ak prídete do styku s infikovaným človekom, tak do desiatich dní by sa malo ochorenie prejaviť.

Vieme, aké opatrenia treba robiť pri chrípke – umývanie rúk, vetranie a podobne. Aké sú pri osýpkach?

Jedine očkovanie. Je to vysoko nákazlivý vírus a nejaké opatrenia, okrem očkovania, majú veľmi obmedzený význam.

Celoslovenská zaočkovanosť podľa hlavného hygienika v posledných rokoch klesla z 99 na približne 95 percent. Štyri kraje na Slovensku majú zaočkovanosť nižšiu ako 95 percent. Čo to znamená?

V týchto krajoch možno hovoriť o poklese kolektívnej ochrany. Chcem však zdôrazniť, že k ochoreniu môže dôjsť aj v krajoch, kde je zaočkovanosť viac ako 95 percent. V prípade, že príde k nahromadeniu nezaočkovaných detí na jednom mieste a zároveň aj k zavlečeniu vírusu do tohto prostredia, vzniknú epidémie, aj keď je tam zaočkovanosť vyššia.

Čierny kašeľ sa v posledných rokoch objavuje častejšie ako v minulosti. Môže sa to stať aj pri osýpkach?

Prípady čierneho kašľa už nie sú také početné, za posledné roky poklesla chorobnosť, je na nízkych hodnotách. V prípade, že dôjde k zavlečeniu osýpok, tak budú chorľavé predovšetkým nezaočkované deti v prvom roku života, či už z dôvodu, že ich nedali očkovať rodičia, alebo kvôli kontraindikáciám.

Aké je riziko, že by sa epidémia mohla objaviť aj u nás?

Riziko, že by sa u nás objavila epidémia osýpok, je veľmi vysoké, pretože u nás sú celé skupiny neočkovaných detí a v rámci Európskej únie je pohyb ľudí dosť veľký. Naposledy sa osýpky na Slovensku vyskytli v roku 1998, boli zavlečené pravdepodobne migrantmi práve do regiónov s nízkou zaočkovanosťou a s nízkym sociálnym štandardom. Táto epidémia však bola ohraničená len na niekoľko okresov.

Aké môžu byť dôsledky osýpok?

Ochorenie u väčšiny chorých prebieha klasicky, ako iné vírusové ochorenia spojené s vyrážkami. Dnes nevieme povedať, u koľkých môže dôjsť ku komplikáciám a tie môžu byť aj závažné až život ohrozujúce. Môže dôjsť k zápalu pľúc, môže byť postihnutý centrálny nervový systém. Treba povedať, že osýpky sú vírusové ochorenie, na ktoré neúčinkujú antibiotiká. To znamená, že záleží na dieťati, ako sa s ochorením vyrovná.

Čo by sme mohli odporučiť verejnosti v súvislosti s ochorením?

Ja by som apelovala na rodičov, aby počúvali lekárov, ktorí sú odborníci na očkovanie, aby nepočúvali napríklad informatikov, stavebné inžinierky, ktoré nenesú žiadnu zodpovednosť za zdravie ich detí.