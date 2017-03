Chlipné správy mladistvej: Kollár vypovedal na polícii

Prípadom sa dokonca zaoberá protikorupčná jednotka Národnej kriminálnej agentúry. Kollár sa však podľa expertky na trestné právo môže zodpovedať až z dvojnásobného porušenia zákona.

Poslanec sa ku komunikácii s dievčaťom, ktorá sa začala v jej 15 rokoch, priznal v stredu na tlačovej konferencii, kde novinárom poskytol aj prepis správ z facebooku. Išlo o klientku resocializačného centra Čistý deň, ktorá bola drogovo závislá.

Na kauzu upozornila zriaďovateľka Čistého dňa Zuzana Tománková Miková s tým, že polícia informácie o amorálnom správaní poslanca má už štyri mesiace a nekoná. Prezident Policajného zboru Tibor Gašpar nakoniec uviedol, že trestné oznámenie prijali v novembri minulého roka.

Záznam z debát zo sociálnej siete s poslancom vyšetrovateľom poskytla samotná klientka galantského centra. Podľa informácií denníka Pravda má trestný spis v súčasnosti obsahovať dva znalecké posudky.

„Je to len balónik na odpútanie pozornosti od podstaty, že Čistému dňu nebola odňatá licencia,“ povedal po výsluchu Kollár. „Stále kládli tie isté otázky, či som vedel, koľko má rokov, no nevedel som, samozrejme,“ doplnil na otázku, na čo sa ho pýtali vyšetrovatelia. Podľa Kollára pýtali od neho zariadenie, ktoré používal, keď si s dievčaťom písal. Obhajoval sa, že to on nemá, pretože starý telefón dávno vymenil.

Jeho právna zástupkyňa Eva Mišíková spresnila, že Kollár vypovedal v postavení svedka. „Môj klient veľmi podrobne vypovedal k všetkým okolnostiam, ktoré už v stredu boli masívne medializované,“ konštatovala právnička.

Zároveň zdôraznila, že nerozumie, prečo sa prečinom ohrozenia mravnej výchovy mládeže, vo veci ktorého bolo začaté trestné stíhanie, zaoberá protikorupčná jednotka Národnej kriminálnej agentúry. Podobné skutky podľa nej patria do kompetencie krajských policajných riaditeľstiev. V prípade dokázania viny hrozí sa tento prečin väzenie na dobu 6 mesiacov až 5 rokov.

Polícia na otázky k vypočúvaniu Kollára neodpovedala. „Z dôvodu vykonávaných procesných úkonov v predmetnej veci sa prezident Policajného zboru k prípadu vyjadrí hneď, ako to umožní procesná situácia,“ napísalo komunikačné oddelenie prezídia.

Podľa informácií Pravdy sú prepisy komunikácie zo sociálnej siete, ktoré má k dispozícii vyšetrovateľ, o niečo obsiahlejšie ako tie, ktoré dal poslanec novinárom. Z nich by malo vyplynúť, že Kollár sa dievčaťu na sociálnej sieti ozval ako prvý, čo on popiera a tvrdí opak.

Odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská poznamenala, že Kollár mohol ešte pochybiť aj v tom, keď dal novinárom prepis ich debát. „Do určitej miery môže ísť aj o porušovanie dôvernosti ústneho prejavu osobnej povahy z jeho strany tým, že zverejnil komunikáciu. V tomto prípade sa musí dokázať, či druhej osobe bola spôsobená vážna ujma,“ uzavrela Kurilovská. Trestná sadzba tu je až 3 roky väzenia, v prípade verejného činiteľa je to až 5 rokov.

Z nevhodnej komunikácie s ich neplnoletou a drogovo závislou klientkou obvinila v stredu ešte neznámeho opozičného politika zakladateľka neziskovej organizácie Čistý deň Zuzana Tománková Miková. Okrem toho mu vyčítala aj zatajovanie informácií v čase, keď chovankyňa ušla z centra. Bolo po nej vyhlásené pátranie a on s ňou bol v kontakte.

Pár hodín po vyhláseniach Tománkovej sa Boris Kollár sám verejne priznal, že si s dievčaťom písal. Akékoľvek obvinenia však odmietol a uviedol, že ide o diskreditačnú kampaň proti nemu. Tvrdí, že nevedel, že dievča nie je dospelé, ani to, že je klientkou resocializačného centra. Podľa neho sa to dozvedel až v roku 2016, písať si začali už v roku 2014. Pripomenul tiež, že dievča na neho robilo tlak, aby sa zastal zariadenia, čo však on podľa vlastných slov odmietol.

„Je nesmierne úbohé, že človek, ktorý chce robiť vrcholovú politiku a napchal sa do nej, ide zhadzovať na dieťa nejakú manipuláciu a dovolí si povedať, že ho vydieralo cez facebook. Je to chrapúnstvo a úbohosť najvyššieho stupňa, akú mohol urobiť. Jemnejšie to neviem skomentovať. Zotrváva v suteréne, do ktorého sa sám svojím konaním dostal,“ reagovala na Kollárovo vyhlásenie Tománková.

Zverejnením prepisov správ Kollár podľa nej spôsobil, že dievča je teraz verejne známe. „Čiže naše kroky musia smerovať k tomu, aby sme poskytli pomoc tejto rodine, do ktorej Boris Kollár takýmto sloním tancom zadupotal. Určite sa budeme snažiť robiť všetko preto, aby sme ochránili našu bývalú klientku,“ doplnila Tománková.

Galantské resocializačné zariadenie Čistý deň čelilo podozreniam zo sexuálneho zneužívania svojich klientok a zo zlyhávania ochrany práv detí. Kauza zariadenia vypukla 9. septembra 2016, keď opozičná poslankyňa SaS Natália Blahová napísala na svoj internetový blog text s názvom Requiem pre znásilnené dievčatá.

Opísala v ňom príbeh dievčaťa, ktorú mal v roku 2014, vtedy ešte ako 14-ročnú, opiť a znásilniť terapeut galantského výchovného ústavu. Centru hrozila strata akreditácie, ktorú odporúčala akreditačná komisia. Čistému dňu však napriek tomu zostala.

Minister práce Ján Richter (Smer-SD) uviedol, že neexistujú „žiadne skutočnosti ani podmienky, ktoré by odôvodňovali zákonným spôsobom odňatie akreditácie“. V kauze ešte podľa Generálnej prokuratúry prebieha trestné stíhanie, ktoré ešte nebolo ukončené.

Prepis komunikácie medzi Borisom Kollárom a zverenkou z Čistého dňa

