Prieskum: Do parlamentu by sa dostalo aj KDH

Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý uskutočnila a­gentúra MEDIAN v dňoch 23. januára až 19. februára na vzorke 1 026 respondentov. Agentúra odpovede zbierala vo forme osobného rozhovoru (približne 80 % údajov) a webdotazníka (20 % ú­dajov).

Na druhom mieste by podľa prieskumu skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorej by svoj hlas odovzdalo 15,5 percenta respondentov. Nasleduje Slovenska národná strana (SNS) s podporou 10 percent, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (9,5 %), hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (9,5 %), strana Most-Híd (6,5 %), hnutie Sme rodina – Boris Kollár (6,5 %) a Kresťanskodemo­kratické hnutie (6 %).

Mimo parlamentu by podľa prieskumu ostala Strana maďarskej komunity (4,5 %) a #Sieť (2 %). Inú stranu by vo voľbách podľa prieskumu podporili tri percenta opýtaných. Agentúra predpokladaný zisk strán zaokrúhlila na pol percenta.

Podľa prieskumu by sa na parlamentných voľbách zúčastnilo 33 percent opýtaných a ďalších 20,5 percenta by sa ich skôr zúčastnilo. Naopak, skôr by sa na voľbách nezúčastnilo 4,5 percenta respondentov a určite by sa nezúčastnilo 39,5 percenta. Nerozhodnutých bolo 2,5 percenta opýtaných.

Politický subjekt Preferencie januára/február volebné výsledky 2016 Smer-SD 27 28,3 SaS 15,5 12,1 SNS 10 8,6 ĽSNS 9,5 8 OĽaNO-NOVA 9,5 11 Most-Híd 6,5 6,5 Sme rodina – Boris Kollár 6,5 6,6 KDH 6 4,9 SMK 4,5 4 #Sieť 2 5,6

Údaje sú v percentách. Zdroj: Median