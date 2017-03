Slnko zasvieti, ale teploty nevyskočia

Po výnimočne teplých dňoch na prelome februára a marca sa počasie vrátilo do normálu a je typické pre toto obdobie. Podľa Pavla Faška, klimatológa zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu, je to dobré najmä pre vegetáciu. „Rýchly nástup jari by vegetácii skôr uškodil,“ hovorí.

Počasie v nadchádzajúcich dňoch môže byť naklonené lyžiarom. Po skončení jarných prázdnin pritom bude zrejme ľudí na svahoch menej. „V noci zo štvrtka na piatok prechádzal cez Slovensko studený front. V stredných a vo vyšších horských polohách pribudla snehová pokrývka. Zaujímavosťou je, že napríklad v Banskej Štiavnici napadali tri centimetre snehu,“ priblížil Faško. Poprašok sa objavil aj v nižších stredných polohách.

Počas víkendu by sa mala oblačnosť zmenšovať. „V severných častiach Slovenska jej bude ešte dosť, ale v južných by malo svietiť slnko,“ spresňuje klimatológ. Nebude však veľmi teplo. V priebehu budúceho týždňa sa u nás bude uplatňovať tlaková výš. Bude to znamenať veľký rozdiel medzi nočnými až rannými a dennými teplotami. „V noci treba počítať s tým, že sa bude vyskytovať mráz, a to aj v nížinách. Pôjde skôr o symbolické, nie veľmi silné mrazy,“ hovorí Faško. Tam, kde bude snehová pokrývka, v kotlinách a horských oblastiach, môžu byť teploty nižšie ako –5 stupňov.

Vzhľadom na mínusové štartovacie ranné hodnoty sa denná teplota až tak vysoko nedostane. „V najteplejších oblastiach sa bude pohybovať okolo 10 stupňov Celzia. V druhej polovici pracovného týždňa by mohlo byť aj teplejšie,“ dopĺňa odborník na počasie. Závisí to od toho, či sa udrží vplyv tlakovej výše, ktorá sa k nám bude od západu nasúvať za zmieneným studeným frontom.

Preto bude počas víkendu pretrvávať aj veterné počasie. V neskorších dňoch, s presunom tlakovej výše na východ, by mal vietor zoslabnúť.

Pozitívom bude podľa Faška dostatok slnečného svitu – užijeme si ho viac ako počas uplynulého týždňa. Lyžiari by preto nemali zabúdať na okuliare a ochranné krémy.

Poľadovice, na ktoré ešte včera meteorológovia upozorňovali, by v nasledujúcom týždni už hroziť nemali. „Doteraz sa vyskytovali preto, lebo večer bolo najmä v oblastiach stredného a východného Slovenska jasno a teplota pri bezoblačnom počasí mohla klesať až k záporným hodnotám. V priebehu noci sa začalo mračiť a prišli zrážky. Na zamrznutom povrchu sa mohol dážď meniť na poľadovicu,“ vysvetľuje Faško s tým, že takáto premenlivosť počasia nás už nečaká.

Aktuálne nie je ani veľké povodňové nebezpečenstvo. „Predchádzajúce dva týždne boli také teplé, že sa posledné ľady polámali a v priebehu postupu sa roztopili. Ak by sa počas nasledujúcich dní stihol vytvoriť nejaký ľad, bude veľmi tenký a nebude pri topení spôsobovať veľké problémy,“ dodáva na záver klimatológ.