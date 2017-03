Odborníčka: Pre ohrozenie mravnej výchovy nemusí dôjsť k osobnému stretnutiu

Domnieva sa, že okrem psychológov facebookovú komunikáciu poslanca parlamentu Borisa Kollára s neplnoletým dievčaťom posúdia aj informatici. Celé vyšetrovanie môže podľa nej trvať ešte aj mesiace.

Čo znamená, že tento čin vyšetruje protikorupčná jednotka Národnej kriminálnej agentúry, a nie krajské policajné riaditeľstvo?

Národná kriminálna agentúra vznikla hlavne na to, aby riešila najzávažnejšie trestné činy a kauzy takéhoto charakteru, ktoré predstavujú výraznú hrozbu pre spoločnosť. Na druhej strane je tiež pravda, že nie sú takto presne vymedzené kompetencie. V tomto prípade ide o verejného činiteľa, takže sa domnievam, že to je dôvod. Je to kauza, ktorá je mediálne dlho riešená aj v rámci iných skutočností, ktoré sa tam diali, ale prvotne si myslím, že je to preto, že ide o verejného činiteľa.

Prečo bol politik vypočutý ako svedok až po štyroch mesiacoch od začatia trestného stíhania? Nie je to dlho?

Vyšetrovateľ si stanoví určitý plán prípravného konania v rámci trestného stíhania na to, ako má postupovať. A to aj v zmysle toho, ako vec dozoruje prokurátor a aké idú pokyny zo strany dozorujúceho prokurátora. Takže v prípravnom konaní mohol skôr klásť dôraz na získanie iných dôkazov v súvislosti, napríklad aj so znaleckým dokazovaním. Trestný poriadok nehovorí o tom, kedy sa má ktorý dôkaz uskutočniť a akým spôsobom sa má vyhodnocovať. A ani o tom, dokedy sa má vzniesť obvinenie, keď sa začne trestné stíhanie. Doba na konkrétne štádium trestného konania je stanovená až po vznesení obvinenia. Napríklad pri prečine, ako je tento, od vznesenia obvinenia má byť prípravné konanie len dvojmesačné.

Ako vnímate argument Kollára, že starý telefón už dávno vymenil?

Postavil sa k tomu takým spôsobom, že už nemá telefón k dispozícii. V zásade je to legitímny argument. Nemá vec, o ktorú bol požiadaný. Ďalšia vec je, že sociálne siete prebiehajú ďalej, to nie sú esemesky, že by boli iba v mobile. Môže byť daný príkaz na vydanie a odňatie veci a následne sa môže konať v súlade s trestným poriadkom.

Poslanec tvrdí, že si s dievčaťom iba písali a nikdy nedošlo k osobnému stretnutiu. Stačí to na obhajobu?

Pri tomto konkrétnom trestnom čine nemusí dôjsť vyslovene k osobnému kontaktu. Už aj určitá mailová alebo obdobná komunikácia, ktorá môže osobu zvádzať a viesť k nemravnému životu, stačí. Nemusia sa stretnúť zoči-voči.

Obstojí argument, že Kollár nevedel, koľko má dievča rokov?

Keď je možné dokázať, že to mal a mohol vedieť, alebo že to mohlo vyplynúť z komunikácie a tak ďalej, tak tento argument neobstojí. Na druhej strane, ak sa preukáže, že nemohol vedieť, koľko má rokov, zohrá to určitú úlohu v rámci samotného trestného konania. Určite prebieha dokazovanie aj v tomto zmysle, lebo, samozrejme, len osoby mladšie ako 18 rokov môžu byť takýmto spôsobom poškodené.

Je dôležité, kto začal komunikáciu?

V zásade ani nie. V súvislosti s trestným činom to veľmi podstatné nie je. Môže sa však na to prihliadať v zmysle určitej priťažujúcej okolnosti, keby bol dotyčný už obvinený. Keďže on bol ten, kto nabádal. Možno pri posúdení veci týkajúcej sa už trestnej sadzby. Napríklad keď bude o tom rozhodovať súd.

Akí znalci sa v takýchto prípadoch oslovujú na posudky?

V každom prípade psychológovia, ktorí vedia posúdiť duševný stav v tomto ponímaní a možné rozpoloženie. Aj to, akým spôsobom to poškodená osoba mohla vnímať a tak ďalej. Treba si totiž uvedomiť, že toto je aj nedbanlivostný trestný čin, čiže mohol výrazným spôsobom ovplyvniť jej správanie, zvlášť keď išlo o osobu, ktorá bola v resocializačnom centre. Okrem toho určite aj informatici, ktorí vedia hodnoverne preukázať komunikáciu z technického hľadiska.

Na koľko odhadujete dĺžku vyšetrovania?

To je veľmi ťažké odhadnúť, pretože keď sú pribratí znalci, majú tiež určitú lehotu na vypracovanie znaleckého posudku. Môže to trvať ešte aj pár mesiacov.

Mal by sa Kollár vzdať poslaneckého mandátu?

Keď to zoberiem z hľadiska celkovej morálky, etiky, ktorá by mala byť u poslancov, ktorí rozhodujú o pravidlách pre všetky oblasti nášho života, myslím si, že morálny a etický kredit by mal byť u nich vysoký. A tu vznikajú určité pochybnosti.