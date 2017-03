Antifašistickou demonštráciou vyvrcholí v Bratislave séria podujatí, ktorá súvisí so vznikom slovenského fašistického štátu.

Pochod pôjde z Námestia SNP, po nábreží Dunaja až k pamätníku obetiam holokaustu na Rybnom námestí.

Pôvodne si na sobotu naplánovali pochod aj extrémisti a sympatizanti tzv. Slovenského štátu a jeho prezidenta Jozefa Tisa. Deň pred konaním pochodu však svoju akciu zrušili.

Na Námestí SNP sa zišli stovky ľudí, vrátane rodín s deťmi, aby vyjadrili svoj názor na radikalizáciu spoločnosti.

Medzi zúčastnenými je aj primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, poslanci parlamentu Martin Poliačik (SAS) a Ľubos Blaha (Smer), šéf múzea SNP Stanislav Mičev, bratislavský aktivista Matúš Čupka či exprimátor Bratislavy Milan Ftáčnik.

Na bezpečnosť dohliadajú desiatky policajtov.

V Bratislave sa protestuje proti fašizmu aj hudbou. Autor: Viera Hebertová, Pravda.sk

Ako prvý so svojim prejavom vystúpil riaditeľ múzea SNP Stanislav Mičev. Ľudí vyzval, aby neboli apatickí k svojmu okoliu, pomáhali jeden druhému a aby využívali svoje volebné právo v maximálnej možnej miere.

Následne sa zúčastneným prihovoril maďarský ľavicový intelektuál, ostrý kritik Orbánovho režimu, filozof, provokatívny politológ a aktivista Gáspár Miklós Tamás, ktorý apeloval na to, aby sme povedali nahlas, že sme proti deleniu ľudí do akýchkoľvek skupin. Tamás sa vyjadril za slobodu a rovnosť pre všetkých a označil to za to hlavné, za čo bojujeme.

Stovky ľudí pôjdu z Námestia SNP cez Michalskú bránu a historické centrum Bratislavy až k nábrežiu Dunaja. Autor: Pravda.sk, Viera Hebertová

Okolo 13:50 sa dav pohol z Námestia SNP smerom k Michalskej bráne k historickému centru mesta a následne pôjde až k nábrežiu Dunaja.

Pre pochod je v širšom okolí Námestia SNP obmedzená osobná a aj verejná doprava. Meškajú najmä električky, ktoré sú odstavené v okolí miesta stretnutia protestujúcich.