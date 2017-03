Súdy rozhodovali opäť dlhšie

Rozhodovanie súdov sa vlani znovu spomalilo, predĺžilo sa konanie v občianskych a obchodných sporoch. Okresné a krajské súdy sa v rýchlosti konania vrátili do roku 2007.

Ústavný súd priznal vlani sťažovateľom odškodnenie vo výške viac ako 700-tisíc eur. Upozornil aj na extrémne prieťahy, ktoré zistil vlani pri 29 súdnych konaniach. Tie trvali od 16 až do 28 rokov. Jedno z najdlhších sledovaných konaní prebiehalo na Okresnom súde Košice I. Sťažovateľ sa domáhal svojho práva na bezpodielové vysporiadanie majetku manželov až 24 rokov, dočkal sa od Ústavného súdu odškodného vo výške 8-tisíc eur. „Ústavný súd skonštatoval, že zásadným faktorom, ktorý mal negatívny dopad na súvislý priebeh konania, boli závažné nedostatky v postupe konania okresného súdu, keďže zbytočných prieťahov sa okresný súd dopustil v dôsledku svojej nečinnosti,“ zdôraznila predsedníčka Ústavného súdu Ivetta Macejková.

Na nekonanie súdov upozorňujú dlhodobo aj prokurátori. Štatistika, ktorú zverejnil rezort spravodlivosti, hovorí, že súdy stíhajú priebežne vybavovať agendu, ktorú prijali v roku 2016, a navyše rozhodnúť aj staré veci. Zároveň však platí, že poklesol celkový počet prípadov, v ktorých dokázali všeobecné súdy vlani rozhodnúť. V roku 2015 totiž vybavili 1,29 milióna vecí, vlani 1,12 milióna prípadov. Zhoršila sa situácia najmä v rýchlosti rozhodovania s výnimkou trestných konaní.

Najdlhšie súdy rozhodovali spory firiem. Vlani sa rozhodovanie o obchodných sporoch predĺžilo o štyri mesiace na 19,18 mesiaca. Dĺžka obchodných sporov pritom narastá nepretržite od roku 2011, keď bola iba 13,7 mesiaca.

Ľudia dlhšie čakali na verdikty súdov tiež v občianskoprávnych veciach. Priemerná dĺžka v civilnom konaní sa v roku 2016 predĺžila o viac ako pol roka na 17,94 mesiaca. Toto konanie sa na súdoch predlžuje od roku 2013, vtedy trvalo približne rok.

Predĺžili sa aj konania vo veciach maloletých. Tie zabrali vlani súdom priemerne 7,67 mesiaca. Rok predtým to bolo iba 7,2 mesiaca. Tento typ konania sa na súdoch predlžuje nepretržite od roku 2012. V takýchto prípadoch by mal verdikt padnúť do pol roka. Nie je výnimkou, že matka na priznanie výživného čakala viac ako rok pre banálnu chybu okresného súdu.

Rezort spravodlivosti poukazuje na novoprijaté opatrenia. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) si sľubuje zlepšenie vďaka zmenám zákonov o exekúciách či o sudcoch. Súdom už od marca ubudne exekučná agenda, čo je ročne okolo 540-tisíc vecí. Exekúciami sa bude zaoberať už len jeden súd, a to Okresný súd v Banskej Bystrici. Pomôcť by mala aj elektronizácia v súdnictve.

Zmenia sa aj výberové konania kandidátov na sudcov. Od júla sa začnú raz až dva razy ročne ich hromadné výberové konania. Obsadzovanie voľných sudcovských miest sa tým skráti z deviatich na dva mesiace. Kandidáti už budú mať bezpečnostné previerky, ktoré celý proces predlžujú.

Personálne problémy na súdoch riešila aj Súdna rada. Vypočítala, že na súdoch chýba okolo sto sudcov.

„Všetko to, čo sa ministerke spravodlivosti podarilo presadiť v roku 2016, teraz postupne nadobúda účinnosť, dostáva sa do praxe. Prvé efekty sa môžu prejaviť budúci rok, teda v štatistických výstupoch až v roku 2018,“ reagoval hovorca rezortu Peter Bubla.

Najviac nevybavených vecí z okresných súdov mal vlani Okresný súd Bratislava I. Na tento súd prišlo vyše 57 864 podaní, nevybavených zostalo viac ako 22 626 vecí. Tento súd patrí k najzaťaženejším súdom, má 40 sudcov a nemá predsedu súdu. Na jedného sudcu tu pripadalo vlani 1 447 vecí.

Sudcovia dlhodobo žiadajú rezort spravodlivosti o analýzu týkajúcu sa preťaženosti jednotlivých súdov. Tvrdia, že za dlhými rozhodovacími lehotami je preťaženosť súdov a tiež, že agenda pre jednotlivých sudcov je rozložená nerovnomerne. Súdna rada sa analýzou o počte a stave vybavovania agend zaoberala, žiadne riešenia však zatiaľ nenavrhla.

Súdy zaznamenali určitý pokrok len v trestnoprávnych konaniach. Priemerná dĺžka konania v trestných veciach bola vlani 4,53 mesiaca. Aj tu sa však zastavil pozitívny trend zrýchľovania práce súdov z predošlých troch rokov. Prokurátori tak v prípadoch, kde bola podaná obžaloba a súd nevykonal v danej trestnej veci žiadny úkon od šiestich mesiacov až do jedného roka, podávali sťažnosť na prieťahy. Za prvých desať mesiacov podali na príslušné súdy 190 sťažností. V roku 2015 podali prokurátori v trestných veciach 102 sťažností pre nečinnosť sudcov. Prieťahy na súdoch musia prokurátori hlásiť už vyše troch rokov. Dostali to príkazom od generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. „Mojím primárnym cieľom pri vydaní tohto opatrenia bola snaha, aby prokuratúra prispela v rámci svojich možností, aby sa občania domohli spravodlivosti v čo najkratšom čase. Som rád, že tieto ciele, po prijatí týchto opatrení, sa začínajú pomaly napĺňať, o čom niet pochybností,“ povedal Čižnár.

Najviac sťažností smerovalo za desať mesiacov na Okresný súd v Trnave a Piešťanoch, až 77. Súdy sa obhajujú tým, že majú veľa práce a málo sudcov. Hovorkyňa Krajského súdu v Trnave Jana Kondákorová uviedla, že z Okresného súdu v Trnave odišli štyria trestní sudcovia. „Stav sa stabilizoval po príchode troch nových sudcov. Bolo im prerozdelené množstvo spisov,“ dodala hovorkyňa.

Z celkového počtu sťažností na rozhodovanie súdov sa za posledných desať rokov až 80 percent týkalo práve prieťahov. Tie rieši spolu s ministerstvom od roku 2009 aj Ústavný súd. Vlani prijal parlament tri nové zákony, ktoré nahradili Občiansky súdny poriadok. Nové kódexy civilného práva by mali zrýchliť riešenia sporov, ktoré človeka sprevádzajú od narodenia až po smrť.